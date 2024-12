Desde Barcelona

UNO Rodríguez se lo escuchó una vez, en una conferencia, a ese escritor argentino con el que no deja de cruzarse --y tacharse y corregirse-- y quien no le causa ninguna gracia. Pero, por una vez, le sacó una sonrisa. Y aquí se la devuelve. Entonces, el escritor leyó parodia de cuento de hadas en el que un rey con tres hijas les daba audiencia y audición para enterarse de sus sueños nupciales. Y, para su pasmo, las tres bellas princesas querían casarse con novelistas latinoamericanos. La primera, orgullosa, mostraba foto de su candidato: "Le dicen Gabo"; y lo defendía como alguien que había sido honrado por monarcas y admirado en todos los idiomas del mundo. La segunda, ufana, mostraba la foto del suyo: "Le dicen Marito"; igualmente triunfal y hasta con título de marqués. Más tranquilo --ambos pretendientes lucían tan regios-- el rey entonces prestó atención a su tercera hija: su favorita y la menos frívola del trío y, también, la más hermosa. Y su foto no mostraba a gallardo caballero recibiendo el premio entre los premios sino a alguien acodado en cama de hospital, mirando con mirada casi desorbitada a cámara, y empuñando un revólver. "Queridísimo padre, yo también quiero casarme con un escritor. Le dicen Onetti", dijo la favorita. Acto seguido, el rey se le aflojaron varias muelas de una muy real bofetada. Después ordenó que encerraran a su tercera hija en la torre más alta del castillo. "Hasta donde sé y me contaron, la pobre aún sigue allí leyendo, una y otra vez, un libro único titulado La vida breve", concluyó ese escritor al que Rodríguez no soporta; pero que se redime ante él por referirse a Onetti como "uruguayo" (y no como "rioplatense", que es como los argentinos se refieren a los uruguayos cuando les gustaría que fuesen argentinos) y por leer a Onetti: ese escritor que nunca volvía sobre sí mismo, que ni siquiera corregía las pruebas de sus libros, y quien por eso afirmaba --más soberbio que humilde-- que "Nunca leí a Onetti".

DOS "Estoy harto de Onetti", decía Onetti. Y Rodríguez nunca se hartará de Onetti. Y ahora se acuerda de ese gran momento en El Padrino III en el que Michael Corleone ruge un "¡Justo cuando pensaba que ya estaba fuera, me vuelven a meter dentro!". Michael se refería a la imposibilidad de escapar de su linaje mafioso; Rodríguez, en cambio, lo piensa volviendo a entrar a una librería de la que, seguro, volverá a salir con un libro a sumar a voluminosa biblioteca doméstica a la que tiene que restarle volúmenes.

Y, sí, ahí está, en flamante co-edición conmemorativa de la RAE con Alfaguara. La vida breve de Juan Carlos Onetti, un adelantado a casi todo eso del Boom. Onetti nace mucho antes que los --así los denomina Rodríguez-- boomitivos (en 1909) y debuta muy temprano (en 1939). Y en 1950 publica la que para Rodríguez es, formal y temática y estilísticamente y junto a la también carnavalesca El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares (y Bioy y Onetti son los mejores escritores de apellidos del continente) la más grande novela latinoamericana debutando al mismo tiempo que el existencialismo y adelantando modales del noveau roman. Algo que, según Onetti, "mientras caminaba por el corredor de mi departamento me cayó así, del cielo. Y me puse a escribirla desesperadamente".

Meteorito inesperado. Argumento digno de gran episodio de The Twilight Zone. Y El Tema de La vida breve apenas esconde una de las más inconfesables y eternas fantasías de todo escritor: la de crear un mundo propio y acabar consagrándose como Dios de ese mundo. "Todos eran míos, nacidos de mí, y les tuve lástima y amor", declara el protagonista, Brausen, en las últimas páginas. Y "Fundador" es lo que acaba leyéndose, en una plaza, en placa al pie de estatua de un Brausen mítico al punto de haberse convertido, también, en unidad monetaria.

TRES Y Onetti murió en Madrid y no en Barcelona, supuesta "ciudad de acogida" de escritores del otro lado del océano (aunque de un tiempo a esta parte la capital del reino vaya sumando puntos que le quita a la ciudad condal). Y hasta en eso fue diferente (lo que no impidió que su agente fuese la gran arquitecta del Boom, Carmen Balcells). Y --nota al pie en el cuerpo de esta página-- la librería en la que Rodríguez hojea renacida La vida breve es Lata Peinada: especializada en literatura latinoamericana, actualmente en proceso de traspaso y, ah, ¿no debería alguna entidad oficial adoptar a este santuario tribal en tierras donde no deja de darse la lata (no despeinada) con eso del Boom como registrada marca local? Ese eco del Boom que se ha convertido, para muchos, en suerte de blueprint corporativista y manual de instrucciones para apólogos/epígonos. Una especie de vergonzante karaoke donde se repiten y desentonan viejas canciones boomitivas y se arrojan piedras esperando caer en casilleros con premio de rayuela puro cielo y sin infierno tan temido. Pero Rodríguez jamás se cruzó con un joven autor o un flamante editor o una agente con licencia para lanzar que haya manifestado sus ganas y deseo y ambición de escribir como Onetti o de descubrir y vender y comprar al nuevo Onetti.

Es posible, piensa, que subliminalmente Onetti --como cromo raro en álbum de grandes éxitos-- no resulte programáticamente atractivo porque toda su literatura gira alrededor de la épica de la derrota. Y lo que se quiere es triunfar triunfalmente. Y no hay entrevista canonizadora a Onetti en The Paris Review. Nadie quiere ser el gran Onetti cuando sea grande (aunque, atención, mucho Bolaño brota de El pozo). Se sabe que García Márquez dijo admirarlo en más de una ocasión. Y que Vargas Llosa le dedicó todo un libro que --a pesar de ser un tanto Onetti for Dummies-- es un claro gesto de amor/respeto ante quien, por momentos, parece despertarle al peruano lo mismo que se siente frente a ovni súbitamente identificable por su nombre, pero de aspecto y costumbres tan diferentes y no volador sino misantrópicamente encamado.

CUATRO Y, seguro, Onetti conocía esta cita de su muy amado Faulkner: "Esos escritores que necesitan juntarse para hacer lo suyo me recuerdan a lobos que sólo son lobos en la manada y que, si te los encuentras a solas, no son más que otro perro". Y así habló Onetti: "El Boom debe ser discriminatorio. Si partimos de la base de que es un fenómeno bien organizado por revistas y editoriales, creo que forzosamente se va a tender a prestigiar a determinados autores (...) Los imponen, venden sus libros, y luego los dejan caer". Y "No creo que exista una narrativa latinoamericana como tal. Más bien me inclino a creer en la existencia de varios escritores aislados". Y "Los escritores se agrupan en generaciones para ayudarse ellos mismos. Después organizan las mafias". Y "Los escritores se dividen en dos grandes categorías: los que quieren llegar a ser escritores y los que quieren escribir (...) A los primeros les aconsejaría que se apuren, porque un boom se caracteriza por su breve duración relativa. Los segundos no necesitan ningún consejo".

Sí, ver foto, piensa Rodríguez: Onetti es más Bang que Boom.

Alguien contó que una vez dos jóvenes autores fueron a visitar a Onetti. Llamaron a su puerta varias veces y nadie abría. Finalmente, les llegó un papelito deslizado por debajo de la puerta. Allí, con la letra del escritor, se leía: "Onetti no está".

Pero --aunque lleve treinta años de muerto-- Rodríguez va a volver a vivir la inmensa e inmortal La vida breve.

Onetti sí está, Onetti sigue estando.