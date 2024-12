Marco Ruben está ofendido por el trato que recibió de parte de Ariel Holan y mantiene dudas sobre su presencia ante Belgrano, en la última fecha del año. “Estoy muy dolido por la situación”, aseguró el goleador, molestó porque no salió a jugar el segundo tiempo ante River para ser reemplazado por Enzo Copetti en el vestuario. Ariel Holan minimizó el reclamo y espera por la presencia del goleador en el Gigante ante el celeste cordobés. De todos modos el máximo goleador canaya ratificó que a fin de año se retira y no seguirá en el club en 2025.

Ruben es ídolo de Central y por eso cree que no se merece ser reemplazado en el vestuario, durante el entretiempo, como ocurrió el domingo. Esta es una situación que se vive traumática para los jugadores y Ruben, a días de su retiro de la actividad, no lo quiso dejar pasar. El nueve mostró su bronca y puso en duda su presencia en la última fecha, el próximo fin de semana. “Estoy muy dolido con la situación. Es algo personal, no tiene nada que ver la dirigencia. Estoy viendo lo que está pasando en el club, hay cosas que no me gustaron. Por eso digo que estoy muy dolido”, confió el goleador. Una fastidio que refleja además la situación de agotamiento emocional que atraviesa luego de volver a la actividad a casi dos años de su retiro. “No creo se me haya respetado desde hace una fecha y eso me duele mucho, es algo personal. La gente de Central debe sentir lo mismo que yo. Creo que debería pasar otro tipo de respeto, de trato, nada más. Mi salida en el partido no estaba hablada. Tenía más ganas de jugar que nadie”, enfatizó el delantero.

El malhumor de Ruben germinó en los primeros entrenamientos de la semana pasada, donde nunca fue considerado titular por el entrenador y finalmente estuvo en el once canaya que salió a la cancha en el Monumental, aunque fue reemplazado en el entretiempo. Algo similar vivió previo al encuentro con Racing. Ruben amenazó con no jugar el sábado con Belgrano, aunque en una declaración que hizo con la angustia a cuestas por la frustración que vivió el domingo ante River. La dirigencia, a su vez, mediará para que el ídolo disfrute de su último partido con la auriazul, acepte quedar disponible para el entrenador y así recibir la última ovación en el Gigante.

Holan, por su parte, expresó: "Lamento si se molestó. No lo vi así. Le habían sacado amarilla pero lo saqué sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando. Tener a Marco (Ruben) en este momento de su carrera (a una semana del retiro y con 38 años) a sesenta metros del arco no era la idea. Y era difícil torcer eso en el partido".

El plantel retoma esta mañana los entrenamientos para preparar el partido con Belgrano del sábado a las 17. En la despedida del equipo para dejar atras un muy mal año no estará habilitada la tribuna popular local, como ocurrió en el partido con Racing. Otra vez los socios con abono de reserva de general podrán concurrir sin costo a las plateas de Cordiviola.