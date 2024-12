El presidente del Conicet, Daniel Salamone, continúa recolectando repudios en cada acto que comparte con científicos y científicas del organismo que representa. Esta vez, fue en ocasión del reconocimiento entregado a Valeria Edelsztein, investigadora y divulgadora, que fue distinguida con el premio “Científicas que Cuentan”.

Con la Embajada de Francia como telón de fondo y ante la presencia del clonador escogido por Milei para dirigir el principal ente dedicado a la producción del conocimiento, dijo: “La ciencia argentina está siendo destruida. Uno de los responsables está acá, con nosotros. El presidente del Conicet, Daniel Salamone, decidió despedir a cientos y cientos de compañeros y compañeras administrativas en todo el país, contra la voluntad de todos los directores del CCT (Centros Científicos Tecnológicos) y de todo el directorio del organismo”.

Luego, de pie en el atril y con una remera que decía “No a la destrucción del sistema científico”, destacó: “Está destruyendo el semillero de becarios, que es el futuro del país. Salamone y su gente no entienden a la ciencia argentina como propia. Yo sí, nosotros, quienes elegimos, decidimos y pudimos quedarnos en este país para dar la lucha: sí. Que ellos admiren a Rothbard, a Hayek; nosotros admiremos a quienes hicieron ciencia por y para el pueblo. La ciencia argentina tiene un pasado glorioso del que ellos se avergüenzan, pero también tiene un presente y de nosotros depende que tenga un futuro”.

Es la tercera edición del premio Científicas que Cuentan que entregan el Conicet, Sanofi y el Institut français d’Argentine- Embajada de Francia. Distingue anualmente a mujeres que, al interior del sector científico y tecnológico, llevan adelante una labor destacada en la comunicación pública de la ciencia, la salud, la tecnología y la innovación. La Edición 2024 es en homenaje a Christiane Dosne Pasqualini y Edelsztein obtuvo una distinción en la categoría “Trayectoria”. Como resultado, realizará un viaje de trabajo a Francia.

"No vamos a dejar que destruyan lo que es de todos"

En otro pasaje, en un discurso que duró poco más de dos minutos, apuntó: “Están reconociendo una labor que muchas veces es ninguneada. La comunicación de la ciencia muchas veces no tiene el lugar que merecería y es esencial, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora. El negacionismo se volvió protagonista, impulsado por el gobierno nacional y sus cómplices”.

Edelsztein en redes sociales es conocida como @ValeArvejita y en la actualidad destaca como una de las personas que mejor cuenta los avances científicos de Argentina. Ha participado de ciclos televisivos como La Liga de la Ciencia (TV Pública), así como también ha publicado libros como Contemos historias (Sudamericana) y participado de podcasts. Una auténtica todoterreno del campo de la comunicación pública de la ciencia.

Bajo esta premisa, continuó con su discurso enfatizando la relevancia de la ciencia local. “Son investigadores hoy en actividad los que lograron la primera formulación pediátrica contra el Chagas; las que investigan la Galectina para combatir el cáncer; los que mejoran la detección del dengue; las que recopilan las historias de nuestro pasado; las que recuerdan a nuestros caídos en Malvinas. Para contar ciencia, necesitamos que haya ciencia y no vamos a dejar que destruyan lo que es de todos”.

Luego aprovechó e hizo alusión a las glorias del pasado: “La ciencia argentina nos dio tres premios Nobel; nos dio a Eugenia Sacerdote de Lustig y su lucha contra la polio; a Sara Rietti y su defensa de la ciencia para y por los latinoamericanos; nos dio a Salvador Mazza que se ocupó del Chagas, una enfermedad de pobres, en países pobres que no le importan al mercado”. Y remató: “No tenemos que olvidarnos que somos los humildes herederos de todas esas personas y que este gobierno ni siquiera pudo mencionar en su saludo por el Día del Investigador Científico porque no los siente como propios”.

Milei contra los científicos

Algo no se puede ocultar: lo que el gobierno libertario está haciendo en el campo de la ciencia y tecnología no tiene precedentes. Milei trae un aire novedoso precisamente por el ensañamiento que manifiesta contra el Estado y con todo lo que representa. Y mucho más aún, si esa representación llega de parte de la ciencia y la universidad argentinas, dos emblemas locales en el mundo.

Según los datos que releva el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, a un año del comienzo de la gestión de Milei, el presupuesto y los salarios de los trabajadores del área cayeron el 30 por ciento; así como los subsidios entregados a actores del sector disminuyeron un 61 por ciento. De la misma manera, se perdieron 2696 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, al tiempo que se paralizaron programas fundamentales como Equipar ciencia (brindaba nuevos equipamientos a los grupos de trabajo) y Construir ciencia (apoyaba la construcción de infraestructura).

Una debacle con nombre y apellido que Edelsztein, esta vez, se encargó de mencionar.