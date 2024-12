Un lugar soleado para gente sombría

Mariana Enriquez no termina de saber las razones por las cuales sus cuentos y novelas impulsan a la gente a enviarle obras de todo tipo inspiradas en sus personajes. Por eso, esta muestra de fan art le parece “fascinante y rara”, según comenta. Es probable que su manera apasionada y rockera de mirar el mundo y escribir ficciones sea contagiosa, como la fiebre que padecen las adolescentes de sus cuentos para entrar en trance, convocar fantasmas con una tabla ouija o peregrinar a la tumba de su ídolo muerto. Esa peculiar forma del fandom fue lo que vio la periodista y gestora cultural inglesa Vanessa Bell, curadora de la muestra Como para no estar muerta con este día –junto a Enriquez, Marina Alessio y Nicolás Barraza– que acaba de abrirse en la galería Mite. La muestra reúne más de setenta obras que van de la pintura y el dibujo a piezas textiles, esculturas y otras realizadas con inteligencia artificial, seleccionadas después de dos convocatorias en las que se recibieron alrededor de mil propuestas. El día de la inauguración hubo más de dos cuadras de fila para entrar: los fans acudieron en masa para ser los primeros en desencriptar los mensajes que ellos mismos crearon. “Me parece raro todo lo que está pasando y al mismo tiempo me parece familiar, en el sentido de que cuando uno lee lo que hace es eso: armarse imágenes en la cabeza. Como lectora, me imagino cosas y me hago escenas de personajes y momentos. Pero nunca tuve el impulso de dibujar o hacer una escultura, quizás porque no tengo esa habilidad ni es mi manera de expresión. Pero lo pienso como un recorrido literario y artístico que me parece hermoso”, cuenta Mariana. La muestra es gratuita, y se puede ver de miércoles a viernes, de 15 a 19, en Mite, Av. Córdoba 380. Hasta el 7 de febrero.

Mi día le gana a tu año

La industria de la música se viene reconfigurando en una escala nunca antes vista. De esto da cuenta el nuevo informe del portal Music Radar, que asegura que actualmente se publica más música cada día que la que se publicó durante todo el año 1989. Music Radar analizó, entre otras variantes, el estado de la “economía de la creación musical” y los modelos de suscripción, con comentarios adicionales del ex economista jefe de Spotify, Will Page. “Hoy, en un solo día, se publica más música que en el año calendario de 1989”, reveló Page. Apuntó además que, desde 2023, cada día se cargan 120 mil pistas nuevas a los servicios de transmisión: “Y una mayor parte de esa música la hacen los propios artistas, lo que significa que hay aún más demanda de software de producción musical”. De hecho, en el mismo informe, Music Radar cita un estudio del analista de negocios MiDIA, que revela que hubo un aumento del 12 por ciento en el número de creadores de música entre 2021 y 2022, llegando a 75,9 millones. Frente a una panorama tan explosivo, MiDIA también predice que el número de creadores de música en todo el mundo aumentará a 198 millones de personas para 2030, más del doble que en 2022. “La creación musical casual no sólo se convertirá en algo común, sino que también desencadenará una ampliación sin precedentes en la economía de los creadores de música, que ya han generado nuevas estrategias que relegan el rol de las discográficas”, se lee en el estudio.

Te robaré un color

Cada año, la empresa de color Pantone declara cuál es el tono que ha dominado el mercado. Si bien este año el reinado es el de “pelusa de durazno”, al que definen como “una tonalidad entre el rosado y el naranja que evoca sinceridad y ternura”, Pantone ya adelantó cuál será el triunfante en 2025: su nombre es “mocha mousse”. Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, lo explica del siguiente modo: “Un tono marrón suave cuya riqueza inherente y calidez sensorial y reconfortante se extiende aún más a nuestro deseo de comodidad y a la necesidad de los placeres simples que podemos regalar y compartir con los demás”. Ajá. Consultada sobre si se trata de una variante glamorosa de marrón, un color que comenzó a tener mejor prensa en los últimos años, Pressman reconoció que es posible: “Creo que es un tono de beige más oscuro, pero básicamente sí. Es de color marrón con un chorrito sólido de crema mezclado, de ahí las referencias a ‘rico y ‘lujoso’. Pero los intolerantes a la lactosa entre nosotros pueden tener diferentes asociaciones”. La importancia de esta seleccción está vinculada a una lectura posible del porvenir en vísperas de cada año. Si en 2020 el color seleccionado fue el “Big Tech blue” justo antes de que la pandemia de covid nos obligara a todos a vivir a través de pantallas en un azul interminable, ya sabemos qué esperar de un color que pasó de estar en el closet a gozar de popularidad como figura del nuevo glam.

El gran escape

Están los que claman por su libertad. “Si Gollum, de El señor de los anillos, tuviera una mascota, sería Scrim”, asegura Bryan Thayer, de 38 años, que publica posteos en redes con el hashtag #FreeScrim. Están los otros que aseguran que no es tan sencillo. “No es que Scrim se pasa el día en la calle y en algún momento se pone a leer a John Locke para entender lo que es la libertad. Su vida corre peligro”, explica David Brown, un escritor de 45 años. A favor o en contra, pero toda la población de Nueva Orleans tiene alguna opinión sobre el caso que conmueve a la zona y que incluso saltó a portadas de diarios nacionales como The Wall Street Journal: la obstinada decisión de un perro de no dejarse convertir en mascota con bozal. Porque Scrim, un mestizo rescatado de la calle, se escapa una y otra vez. Todo empezó en 2023, cuando el perro fue encontrado en un parque de casas rodantes de Houma. Fue entonces cuando Michelle Cheramie, a cargo del refugio Zeus Rescues, lo rescató con el objetivo de curarlo y darlo en adopción. Sin embargo, este peludo con ascendencia terrier se escapó y desde entonces, evadió la captura durante casi seis meses: esquivó jaulas, redes y dardos tranquilizantes, hasta convertirse en una sensación local. En algunos momentos, logró ser recuperado. Pero invariablemente, el bicho se las toma. Su escape más legendario consistió en saltar casi cuatro metros desde la ventana de la casa de Michelle para huir. Según le contó a WSJ, Cheramie lleva gastados unos diez mil dólares intentando que el perro se deje agarrar y curar. Es que la historia tiene un lado b porque Scrim está muy estresado y tanta fama no necesariamente ayuda. Incluso, lleva en su cuerpo dos balazos aunque no se sabe exactamente qué ha pasado porque el perro no es muy afecto a los veterinarios. La mujer reconoce que el atractivo de Scrim, “con su cabello blanco y desaliñado”, le da un aire de estrella de cine en fuga. Además, a pesar de sus formas evasivas, suele responder cuando se lo llama por el nombre. La popularidad de Scrim se traduce en miles de posteos en redes sociales y hasta en merchandising, con remeras, llaveros y demás. Michelle, cuyo hogar para perros también saltó a la fama, insiste en que si es visto, la idea es no hacer nada: solo llamarla a ella. “Scrim es un poco como la gente de aquí, de Nueva Orleans, desprolija pero resiliente a toda costa. Yo entiendo la metáfora de la libertad y demás pero mientras tanto, es un perrito en peligro”, enfatizó.