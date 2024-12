El Gobierno de la provincia del Neuquén anunció que el pago del medio aguinaldo de diciembre va a estar acreditado en las cuentas bancarias de los trabajadores de la administración pública varios días antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Según precisaron desde la administración local, esta decisión busca "que los trabajadores puedan organizarse" y que los comercios mejoren sus ventas.

De esta manera, los empleados del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, como los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, van a tener acreditado su aguinaldo este sábado 14 de diciembre, cuando según la ley de Contrato de Trabajo puede abonarse hasta el 22 de diciembre.

En la perspectiva salarial para el próximo año, el ejecutivo provincial contempló en el Presupuesto 2025 que las actualizaciones paritarias sigan el ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta modalidad de actualización salarial fue aceptada por los cuatro gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual que un trabajador, jubilado o pensionado recibe durante un semestre. Este medio aguinaldo se paga en dos partes: una en junio y otra en diciembre. El aguinaldo de diciembre se calcula tomando como base la mayor remuneración recibida entre julio y diciembre de ese año, según indica la ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

Este cálculo incluye el sueldo básico, las horas extras, bonificaciones y cualquier otro extra que el trabajador haya recibido, siempre que no se trate de conceptos no remunerativos. Para calcularlo, se debe dividir la mayor remuneración del semestre entre 12 y luego multiplicar por los meses trabajados en ese período. Si el trabajador no trabajó durante el semestre completo, se debe pagar un proporcional.

Para calcular el aguinaldo, se suman todos los conceptos remunerativos. Esto incluye el sueldo básico, horas extras, comisiones, bonificaciones, etc. Sin embargo, hay que excluir ciertos conceptos que no son remunerativos, como licencias sin goce de sueldo, licencia por maternidad o beneficios sociales.

¿Qué pasa con las horas extras y comisiones?

Las horas extras y comisiones se suman al salario del mes en que fueron pagadas, para determinar el monto del aguinaldo. Es importante que estas sumas se consideren al calcular la mayor remuneración mensual del semestre.

El aguinaldo es un derecho fundamental que todos los trabajadores argentinos reciben dos veces al año. Es un beneficio que ayuda a muchos a afrontar los gastos adicionales de mitad y fin de año.

