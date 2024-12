Cines

ALGO NUEVO, ALGO VIEJO, ALGO PRESTADO

Con Maribel Felpeto, Alejandra Cánepa. Dir: Hernán Roselli. SAM 18 años

Cine El Cairo: Vie, 18.00 h

ASESINO SERIAL

Con Willa Fitzgerald, Kyle Gallner. Dir: JT Mollner. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 16.50, 22.45 hs

Hoyts. Cas: 22.00*, 22.15** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Showcase. Cas: 14.15 hs; Sub: 22.25 hs

CÓDIGO: TRAJE ROJO

Con Dwayne Johnson, Chris Evans. Dir: Jake Kasdan. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 22.30 hs

Showcase. Cas: 22.15 hs

COMO SI FUÉRAMOS SOLO AMIGOS

Con Manuela Viale, Sebastián Badilla. Dir: Gonzalo Badilla. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 22.00 hs

EL FANTASMA DE LA FAMILIA RAMPANTE



Doc. Con Matías Bassi, Julián Lucero. Dir: Leandro Tolchinsky. SAM 13 años

Cine El Cairo. Vie y sáb, 20.30 h

EL PRÓFUGO

Con Erica Rivas y Nahuel Pérez Biscayart. Dir: Natalia Meta. SAM 13 años

Cine El Cairo. Jue, 22.30 h

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM

Animación. Dir: Kenji Kamiyama. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 14.40, 17.20 hs

Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.15** hs (*solo sáb y dom) (solo dom, subtitulada)

Hoyts. Cas: 14.00, 22.35; Sub: 19.40 hs

Nuevo Monumental. Cas 15.15 hs; Sub: 21.20 hs

Showcase. Cas: 16.45 hs; Sub: 19.40, 22.35 hs

GLADIADOR 2

Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.30, 22.40 hs; Sub: 16.00, 22.00 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.20, 18.40, 22.00 hs; 2D Cas. 15.20, 18.40, 22.00, 22.45 hs

Nuevo Monumental. Cas: 20.15 hs

Showcase. Cas: 16.05, 19.10, 21.40, 22.20 hs; Sub: 14.05, 17.15, 19.30*, 20.25, 22.05**, 22.25***, 22.40 hs (*no se emite mié) (**no se emite jue y vie) (***solo jue y vie)

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS

Con Lou de Laäge, Valérie Lamercier. Dir: Woody Allen. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.20, 19.40, 22.10* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 21.45 hs

HEREJE

Con Hugh Grant, Sophie Thatcher. Dir: Scott Beck, Bryan Woods. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.35 hs

LA FAVORITA DEL REY

Con Johnny Depp, Maiwenn. Dir: Maiwenn. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00 hs, 17.30 hs

Cinépolis. Sub: 19.15 hs

Showcase. Sub. 19.25*, 19.55** hs (*no se emite jue y vie) (**solo jue y vie)

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Con Tilda Swinton, Julianne Moore. Dir: Pedro Almodovar. SAM 13 años

Cines del Centro: Sub: 20.00, 22.20* hs (*solo vie y sáb)

LAUFEYS A NIGHT AT THE SYMPHONY

Recital. Dir: Sam Wrench. ATP

Showacase. Sub: 20.00 hs (solo vie y dom)

MOANA 2

Animación. Dir: Dabid G. Derrick Jr. Jason Hand, Dana Ledoux Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.10, 19.30 hs

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.15, 19.45, 22.15; 3D Cas: 14.30*, 17.00, 19.30, 22.00 hs; 2D Cas: 14.00*, 14.20*, 15.00*, 15.40*, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.20, 21.45, 22.40 hs; 2D Sub: 16.50, 22.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 13.30*, 14.15**, 15.55*, 16.40**, 18.20*, 19.05**, 20.40*, 21.30**, 23.00* hs; 3D Cas: 13.15*, 13.45*, 15.10**, 15.30, 15.40*, 15.55**, 16.10*, 17.35**, 17.55, 18.05*, 18.20**, 18.35*, 20.00**, 20.20, 20.30*, 20.40**, 23.00** hs; 2D Cas: 13.05*, 13.30*, 14.15**, 14.45, 15.00, 15.40, 15.55*, 16.40**, 17.10, 17.25, 18.05, 18.20*, 19.05**, 19.35*, 19.50**, 20.30, 21.30**, 21.40*, 23.00* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 18.30, 19.10, 20.00, 21.00, 21.40 hs

Showcase. 3D Cas: 12.20*, 13.20*, 14.40, 15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.40 hs; 2D Cas: 12.00*, 12.40*, 13.00*, 13.40*, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 16.40, 17.20, 17.40, 18.40, 19.00, 19.40, 20.00**, 21.20, 22.00 hs (*solo sáb y dom) (**no se emite vie y dom)

NCT DREAM MYSTERY LAB: DREAM SCAPE

Concierto. Dir: Yoondong Oh. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.30 hs (solo mié)

NEKRÓPOLIS

Con Daniel Castellani, Rodrigo Cuello. Dir: Federico Zuliani Recagno. SAM 18 años

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

NORITA

Documental. Dir: Jayson Mcnamara, Andrea Tortonese. SAM 16 años

Cine El Cairo. Jue, 18.00 h; Sáb, 22.30 h

REFLEJADO

Con Nazareno Casero, Juan Palomino. Dir: Juan Baldana. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 20.00 hs

RM: RIGTHT PEOPLE, WRONG PLACE

Documental. Dir: Seokjun-Lee. ATP

Cinépolis: Sub: 20.00 hs (solo hasta dom)

Hoyts. Sub: 20.00 hs (solo hasta dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.25 hs

Showcase. 14.30*, 18.00** hs (*solo sáb y dom) (**solo jue y vie)

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.50*, 16.50 **, 17.10* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 15.45, 18.00 hs

Showcase. Cas: 13.50*, 14.10**, 16.25 hs (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb y dom)

SOLO LEVELING: SEGUNDO DESPERTAR

Animé. Dir: Shunsake Nakashige. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas 17.15; Sub: 22.15 hs

Hoyts. Sub: 17.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 hs

Showcase. Cas: 14.25 hs; Sub: 17.10, 19.50 hs

SUEÑO FLORIANÓPOLIS

Con Mercedes Morán, Gustavo Garzón. Dir: Ana Katz. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

TIEMPO DE PAGAR

Con Juan Nemirovsky, Esteban Menis. Dir. Felipe Wein. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 22.30 h

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE

Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 23.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 hs

Showcase. Cas: 22.30 hs

VERA Y EL PLACER DE LOS OTROS

Con Luciana Grasso, Inés Estévez. Dir: Federico Actis, Romina Tamburello. SAM 13 años c/Res

Cine El Cairo. Jue y dom, 20.30 h; vie, 22.30 h; sáb, 18.00 h

WICKED

Con Cynthia Erivo, Ariana Grande. Dir: Jon M. Chu. ATP (c/leyenda)

Showcase. Cas: 12.25*, 14.40**, 15.40***, 18.30, 21.45 hs; Sub: 12.50*, 16.10, 19.05, 21.50 hs (*solo sáb y dom) (**solo jue y vie) (***no se emite jue y vie)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Av Belgrano 200 Bis

Don Osvaldo. Sáb, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Maghna. Pop & Rock con fusión latina de covers éxitos desde los 60 hasta la actualidad. Hoy, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Bresh. Mar 24, 21.30 h (entradas en entradaplay.com)

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Silvina Garré y Litto Nebbia presentarán su show “Sonidos Del Sur”. Vie 13 y sáb 14 ,a las 21 h. Músico invitado: Daniel Homer.

C. C. MADRES PLAZA 25 DE MAYO

Corrientes 987

Sorocabana Cocktail. Vie, a las 21 h

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

Sergio Torres. Vie 27, a las 22 h

EL CÍRCULO

Laprida 1223

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Jue, a las 20 h

METROPOLITANO

Junín 501

Miss Monique. Vie 27, a las 22 h

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Música para volar. Vie, a las 21 h

REFI

Vélez Sarfield 641

Jorge Fandermole y Fernando Silva. Dom 22, las 21 h (puerta, a las 20 h)

Teatro

C. C PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Amiga. Marina Tsvetáyeva y Sofía Parnok han intentado abrir un camino hacia su derecho a la libertad sexual, entendiendo que en el ser humano la relación sexual no es algo intrascendente sino una forma de sublimación del amor. Grupo "Teatro Tribuñe" (Rusia/España). Dir: Irina Kouberskaya. Jue, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Pasaje a La Comedia. Obra en postas que ofrece un viaje único por la historia y la espacialidad de la sala más antigua de Rosario en el marco de su 130º aniversario del Teatro Municipal La Comedia. Dir: Juan Nemirovsky. Vie, 18, 18.30 y 19 h

Por arte de sueños. Adaptación del texto Sueños de barrio de Roberto «Negro» Fontanarrosa, en la que un grupo de estudiantes es interrogado por docentes, padres y personal directivo de la escuela por un hecho que ocurrió en un sueño. Dir: Miranda Postiglione. Todos los vie y sáb, hasta el 14 de dic, a las 20.30 hs.

LA ESCALERA

9 de julio 324

Splatter rojo sangre. Obra basada en un texto del dramaturgo argentino Daniel Dalmaroni. Drama, gore y humor negro.. Narra la historia de seis personas que se reúnen en un grupo de autoayuda en un lugar clandestino. Dir: Roberto A. Malaguarnera. Los vie de dic, a las 21 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Hasta que la vida nos separe. (Version libre de Artificio Casamiento) Dir: Juan Nemirovsky. Sáb, 21 h; y dom, 20 h

MICROTEATRO ROSARIO

San Lorenzo 1329

El acto. ¿Pueden convivir la pasión y la crianza cuando el acto no entra en el cronograma semanal? Dir: Hernán Peña. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.40 h

Random. Desde física cuántica a Only Fans, en el mundo de Pato y Lola todo es posible. Una comedia sobre cómo surfear la incertidumbre en tiempos de extrema relatividad. Dir: Sebastián Villar Rojas. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.15 h