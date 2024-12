La cantante y actriz Juana Molina pasó por los estudios de la 750 y repasó su carrera musical, sus próximos desafíos a la hora de componer y el recuerdo de sus padres.

En una charla amena con Victor Hugo Morales, Molina recordó que “entró” al tango por su padre, el reconocido cantor Horacio Molina.

“Me entró el tango a través de él. Y lo que eso significa, que es que no te guste otro tipo de tango. Esa cosa que él tenía de muy criticón, de que la gente cantaba los tangos gritando”, recordó, entre risas.

“Hay un video que vi hace poco de él donde le explica eso a un periodista. Y le dice que la letra, por ejemplo, ‘te dije dulcemente al oído’, eso no se puede decir gritando. Es muy gracioso. Un poco de razón tiene. Y hablando con un amigo, fanático del tango –no conozco a nadie que sepa tanto como él–, me decía que papá había dicho que todos los tangos eran canciones. Que no había que hacer una diferencia entre tangos y canciones, y que los tangos, cuando no eran buenos, no eran buenas canciones”, agregó.

Al respecto de su proceso creativo, Molina sostuvo que “no piensa” al momento de hacerlo.

“Si pienso mucho, no sale bien. Porque no hay una comunicación directa con la música, que tiene ese lenguaje tan propio que no tiene nada que ver con las palabras. Tengo el disco prácticamente terminado y me doy cuenta de que me falta escribir todas las letras. Ese trabajo sí es diferente. Pero en la música siento que me muevo en su universo, con su lenguaje”, enfatizó.

“Me pasa que las cosas que siento más verdaderas o que son verdades son aquellas que salen muy naturalmente, muy espontáneamente y sin pensar. Realmente es una comunicación directa con ese mundo tan particular que es el de la música, que medio te dice qué hacer”, remarcó.



“Yo sigo armando discos enteros, con un relato musical, que una canción vaya llevando a la otra”, agregó.

“Yo soy música y actriz. Más profundamente soy música. Empecé la música desde muy chica, pero tenía el problema de una gran timidez, o una gran vanidad, que para mí es lo mismo. Yo no podía cantar adelante de nadie, porque crecí con esta familia, que eran tan criticones. Con esa presión, cantar una canción era imposible”, cerró.