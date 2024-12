”Se viene una renovación muy importante”, aseguró un colaborador de la dirigencia de Newell’s sobre el futuro del primer equipo. Es decir, todo lo que se hizo en el año, que a su vez intentó borrar los fracasos del 2023, se pone en duda y así la mayoría de los refuezos que el club contrató en los últimos meses no están confirmados para la próxima temporada. Aunque a diferencia de años anteriores, donde la tesorería invirtió más diez millones de dólares en contrataciones, ahora las finanzas están en rojo por las muy malas inversiones y Mariano Soso tendrá pocos recursos a disposición.

Para entender el muy mal año que tuvo Newell’s, tanto en Copa de la Liga como en Liga Profesional, no solo hay que ver lo partidos si no la trastienda de cómo se arman los equipos. Y Newell’s hizo tan malas inversiones que incluso generan sospechas. ¿Por qué el club pagó cuatro millones de dólares, aunque no lo quiere reconocer, por Juan Ramírez? El uruguayo no mostró ninguna condición que permita al club convencer a hacer la mayor inversión en casi dos décadas por un refuerzo.

Un delantero que no gana la posición en el área, no es referencia ofensiva ni en el juego aéreo y no aporta goles. ¿Quén hizo el negocio? ¿Quién decidió la compra? De encontrar esas respuestas quizá se comprenda por qué el club falló tan feo en la búsqueda de un delantero. Ante el papelón buscó en agosto traer de nuevo a Juan Manuel García y aunque sus goles aún no aparecen, el ex Unión formará parte del próximo equipo. A Ramírez, en tanto, lo venderán ante la primera propuesta.

Pero además, de todos los refuerzos del año, el único que tiene segura su permanencia es Saúl Salcedo. Por el resto, hay dudas incluso con Maltko Miljevic, quien jugó bien un par de partidos y sus últimas actuaciones fueron irrelevantes y ponen en análisis la compra de su pase por 300 mil dólares. Traer a Salcedo quizá fue el único acierto. Todo lo demás que se invirtió se malgastó.

Porque Rodrigo Fernández Cedrés volverá a Santos, Gabriel Carabajal tiene contrato y si se puede rescindir se hará, al igual que Juan Méndez. Más grave es el caso del paraguayo Fernando Cardozo, quien no demostró siquiera en un partido que pueda ser mejor que cualquier juvenil que sea promovido en su puesto. Augusto Schott volverá a Talleres, Leonel Vangioni no renovará y Esteban Fernández retornará a River. Otra duda a resolver por Soso es la continuidad de Lucas Besozzi.