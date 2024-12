En rigor se trataba de una reunión de la "mesa chica" de la CGT. Sin embargo, la llegada del nuevo triunviro que reemplaza a Pablo Moyano convocó a unos 40 gremios. El encuentro se realizó en la sede de la Uocra donde tras una (tranquila) deliberación se acordó dejar de lado cualquier tipo de medida de fuerza y priorizar el diálogo con el gobierno de Javier Milei. Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, no solo presentó a Octavio Argüello, sino que también mostró su adhesión a la estrategia acordada por la mayoría de los gremios integrantes del consejo directivo.

La reunión duró tres horas y todos juran que no hubo ningún tipo de desacuerdo. A la salida, el flamante triunviro habló con los periodistas. Argüello reconoció que el ajuste del gobierno, al que calificó de "brutal", perjudica en especial a trabajadores y jubilados. Sin embargo, advirtió --en línea con su jefe Hugo Moyano-- "estamos en un momento del año donde tenemos que dialogar. Si después no hay una respuesta, habrá más medidas de fuerza, pero se necesita del acompañamiento de toda la sociedad”, advirtió.

El diálogo

A su turno, el triunviro Héctor Daer también dio explicaciones sobre la necesidad de desactivar las medidas de fuerza. “Toda acción tiene que acumular en algún espacio los frutos ¿No? Bueno, hoy no hay espacios que puedan construir una acumulación. Entonces, la confrontación en sí misma, si no tenés canalizado dónde acumular esa confrontación, no sirve de nada”, dijo Daer sin dar pistas sobre cuál cree que podría se el espacio de acumulación. Podría haber dicho el peronismo, pero no lo hizo.

Luego indicó que hay ajustes y ajustes en el gobierno al sostener que Milei debería "entender que hay determinadas políticas de ajuste, que las tiene que cambiar, que no se pueden seguir sosteniendo". De paso, Daer reclamó que se trate en el Congreso el Presupuesto 2025.

Según confiaron voceros de la central obrera, durante el encuentro se logró un "consenso unánime de apoyo a la estrategia de la CGT ante el gobierno" y, como remarcaron, "prevaleció el concepto de la prudencia y la inteligencia para manejar los tiempos en cuanto a eventuales escenarios de confrontación con el gobierno". En ese sentido, consideraron que en estos momentos no hay consenso en la población para medidas de fuerza.

El tema Pablo Moyano no fue tratado de manera directa por la conducción cegetista, pero su nombre apareció en algunos discursos. La representación de los aeronavegantes rescató el apoyo y el acompañamiento del entonces triunviro Pablo Moyano en la lucha llevada por los gremios aeronáuticos contra el gobierno de Javier Milei. Esta defensa del rol de Moyano hijo, también rescatada por el gremio de los empleados de la exAFIP, no generó aplausos pero tampoco rechazos entre los representantes de los sectores conocidos como gordos e independientes.

Aplausos para el camionero

El Moyano que si fue aplaudido fue el histórico jefe de Camioneros. Cuando Hugo Moyano ingresó hubo aplausos, risas y comentarios jocosos por el retorno a la conducción de la CGT. Y es que nadie duda de que será él el verdadero "triunviro en las sombras" ya que Argüello, del que nadie discute sus condiciones como dirigente sindical, no será quien defina las líneas de acción que respalde el gremio de los Moyano.

Hugo Moyano habló poco, pero en ese corto discurso indicó su apoyo a la estrategia del diálogo que logró imponer la mayoría representada por Daer y acompañada por Acuña, un representante del gastronómico Luis Barrionuevo. El camionero resaltó la unidad que prevalece en la central obrera. Eso sí, evitó cualquier referencia a otros tiempos donde supo confrontar con sectores similares a los que hoy apoya y conformar, por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores de la Argentina (MTA) con el que enfrentó a las políticas neoliberales de los años 90. Esas que hoy el gobierno de Milei reivindica.

Durante la reunión se habló y se valoraron parte del plan de lucha que había aprobado la CGT al comienzo del gobierno de Milei. Se trata del eje legislativo donde la central obrera trabajó mucho con los bloques parlamentarios para contener el capítulo laboral de la ley Bases y, sobre todo resaltaron lo que consideraron el mayor éxito de esta estrategia, el eje judicial. Y es que la CGT fue la que consiguió un amparo que frenó la reforma laboral que lleva en su interior el DNU 70/2023 aún vigente.

El tema electoral en general y el Partido Justicialista en particular no fue parte del debate. Al menos es lo que juran algunos de los participantes. Según confiaron, nadie sacó el tema ni siquiera el del peronismo. Sobre todo porque este miércoles Cristina Fernández de Kirchner asumirá la presidencia partidaria. Tampoco se habló de un respaldo al gobernador Axel Kicillof, ni siquiera por haber participado del último 17 de octubre cuando el mandatario boanerense realizó un importante acto por el día de la Lealtad.