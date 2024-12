El exdiputado nacional Leonardo Grosso se refirió al reordenamiento del peronismo de cara a las elecciones del 2025 en el día en el que Cristina Kirchner asumirá la dirigencia del PJ Nacional, recobrado la centralidad institucional cuando se cumple un año del Gobierno de Javier Milei.



Consultado por la 750, Grosso aseguró que “hay que ordenar al peronismo, ponerlo en un lugar de oposición a este modelo espantoso de depredación y hambre para construir una alternativa". "No puede ser que haya peronistas que votan la Ley Bases o no digan nada”, dijo con fastidio.

“Los peronistas estamos en contra de Milei, y que quede claro. Porque ayer hizo una enumeración de medidas para el sector financiero. Son todas a favor del carry trade y de los grandes inversores que vienen a expoliar los bienes comunes que hay en Argentina. Extractivismo salvaje y bicicleta financiera”, sostuvo.



Frente a este "modelo de timba", Grosso señaló que el peronismo debe marcar su oposición. “Ese modelo afecta a nuestro pueblo. La mitad de la gente vive en la Provincia de Buenos Aires porque acá se produce el 45 por ciento de la manufactura del país. El modelo industrial que construimos tiene un entramado social alrededor, y eso está en crisis”, sintetizó.

“Y cada día que pasa va a estar más en crisis. Para darle una salida a ese sector, hay que dejar en claro que el peronismo está enfrente de este modelo. Para que los números cierren con la gente adentro. Que Cristina se empiece a mover en el escenario nacional es una gran noticia, porque empieza a ordenar eso y a dejar claro que el peronismo es opositor y que Cristina ocupa una centralidad”, afirmó.

Pero para Grosso no alcanza únicamente con la centralidad de Cristina: “No considero a ninguno de los dirigentes que están en discusión ahora un salame; si vamos divididos en la Provincia o en las distintas provincias en las elecciones que vienen, mucha suerte no vamos a tener. Me parece que no hay dirigente que no sea consciente de ese escenario”.

En ese sentido, dijo, no ve “a ninguno haciendo locuras”: “Creo que hay un nivel de consciencia de que la crisis es enorme. Milei va a gozar de ese veranito financiero, nosotros tenemos que tener unidad, ponerlo del lado opositor al peronismo, pensar que tenemos que dar una discusión nacional: no solo no hay que ir divididos, sino que no hay que desdoblar las elecciones”.

Tras lo que finalizó: “Ya lo entendimos el año pasado. Axel no se definió y no creo que esa sea... está claro que eso puede generar un problema en la estrategia. La Provincia no es Axel, es el peronismo gobernando. Nosotros tenemos que hacer una estrategia del conjunto del peronismo de cara a lo que viene”.