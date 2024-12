En la previa de la votación en el Senado, el senador Edgardo Kueider levantó el teléfono desde su habitación en un exclusivo edificio de Asunción, donde cumple prisión domiciliaria, para plantear su defensa ante un medio argentino: "Es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos", se quejó. Respecto de su versión de los hechos, el enterriano sostuvo que sí declaró el dinero, que no estaba en su mochila y que no le pertenecía ni a él ni a su secretaria Iara Guinsel Costa, sino a un inversionista paraguayo.

"Están vulnerando principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa", dijo Kueider, en diálogo telefónico con La Nación desde Paraguay, cuando en el Senado se cocinaba su expulsión con la intención de los senadores de la UCR y el Pro de acompañar el pedido de Unión por la Patria. "No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional", se quejó.

Kueider compartió algunos de sus argumentos para hablar de "presunción" sobre los cargos de contrabando que le imputan en Paraguay, al sostener que los 200 mil dólares que fueron encontrados en su auto sí había sido declarados al ingresar al país vecino. "Yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero", sostuvo el senador y resaltó en particular las afirmaciones de los funcionarios paraguayos respecto de que el dinero fue encontrado en su mochila personal.

"Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira", sostuvo el entrerriano y agregó: "No fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila".

Además, fuentes cercanas a Kueider sostuvieron, según reportó La Nación, que se presentarán pruebas, con videos, en la causa que se le tramita en Paraguay para demostrar que el personal aduanero del país vecino operó de forma irregular. Pruebas que reforzarán lo que los abogados del senador aliado a la Casa Rosada ya plantearon en la causa: que el dinero incautado no era de su propiedad ni de Iara Guinsel Costa, sino de un empresario del Paraguay que trabaja con ella y que estaba destinado a realizar inversiones.