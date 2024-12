De local, en el Foro Pro Pyme -que reúne a la cadena de valor de Techint- el dueño de la firma, Paolo Rocca, invitó al secretario de Industria, Pablo Lavigne, en una charla que se transformó en un evento incómodo. A la manera del empresario italiano, hubo elogios al ajuste de Javier Milei pero, como más intensidad, un racimo de reproches a la política industrial libertaria. La cosa empezó amable, con eslóganes habituales, como el pedido de Rocca de "nivelar la cancha para competir con los importadores" y destacados momentos donde el empresario destacó las reformas laborales a impositivas. Pero luego todo empeoró.

"Yo creo que China ha entrado, como dicen los americanos, como un gorila de 500 pounds. Pueden ser medidas antidumping... otra regla, pero el mensaje tiene que ser cuál va a ser la actitud (del Gobierno) con China", arrancó Rocca. Sin eufemismos, deslizó que la decisión de Milei puede ser "como la de Trump, Europa u otros países", apuntando a la protección industrial que esas naciones hacen de su industria local. En ese momento, Lavigne quedó descolocado e intentó una respuesta, algo confusa, al decir que "no todo sector es igual, ponele que China subsidie todos los consumidores de mundo... entendemos que hay sectores que tienen un problema, pero cuando vas mirando la evolución de China, el textil lo han dejado de producir, lo hace Bangladesh ahora...".

Lejos de ser contemplativo, Rocca aceleró y le dijo que "Trump pone tarifas adicionales sobre China, precisamos que el Gobiernos nos escuche, nos de espacio de diálogo". En esa línea, consideró que "hoy vemos en Estados Unidos una actitud de protección muy fuerte, como Europa... miran a China, con la idea muy clara de cómo tienen que defender sertcores industriales clave. El exceso de capacidad de China presiona al sistema, es uno de los factores que nos preocupa".

Con su tono calmo, el dueño de Techint le agregó que "no se puede tratar con palabras despectivas a las empresas, porque han construido, a lo largo de generaciones, algo muy valioso, esta empatía, esta cercanía".

"En estos procesos no todos ganan"

Rocca le deslizó, además, que es necesario infraestructura para la industria, y que no alcanza sólo con agro y petróleo, como dice Milei. Lavigne aseguró, sobre el tema, que "en infraestructura la idea es que la haga el sector privado, la obra publica debería ser demasiado puntual, específica, el que la use tiene que poder pagarla. No queremos ser discrecionales. En estos procesos no todos ganan. En otros sectores se va a sentir, van a crujir. Se van transformando en cosas más rentables".

A continuación, el funcionario agregó que "el año que viene van a salir las restricciones cambiarias. Estamos intentando ser prudentes". Allí Rocca lo interrumpió y volvió a meter el filo: "esto no es solo energía, agro o minería, la industria tambien abastece bienes de consumo que son esenciales para el sistema. Las actividades que antes mencionó son una componente importante del tejido industrial, pero la industria es algo más amplio, autos, hogar, construcción".

Por último, precisó que "es importante tener dentro del gobierno alguien que escuche y vea cómo aumentar nuestra productividad, porque algunas de las cosas... si se pierde capacidad, conocimiento, es muy dificil reconstruirlo. Si alguno de nuestros proveedores se transforma en importador porque entiende que el mensaje es hay que reducir los costos a lo que de, creo que hace un daño y perjudicamos el largo plazo".

Un final de película

Visiblemente incomodo ante los reclamos de Rocca, Lavigne quedó aún más complicado en la respuesta cuando Rocca decidió abrir el evento a preguntas. La primera fue al empresario, la segunda al funcionario. "La última pregunta y me rajo", apuntó el secretario de Estado.

La pregunta, otra complicación: un empresario que se confesó afín a la línea oficial, planteó que se demora la baja de impuestos y la importación desde China avanza rápido y hace un daño irreversible. Antes de que Lavigne conteste, Rocca retomó y dijo que "esta también es mi preocupación, hay empresas que dicen ´si esta es la dirección, me convierto en importador´".

"Lo que te puedo decir es que es una cuestión de fe, lo que se este año da para que nos crean e inviertan", aseguró Lavigne ante la pregunta del público. A continuación, aseguró que "yo me tengo que ir, pero no he dejado mensaje sin responder". El final del evento fue casi de película. De repente, cuando ya se habían terminado las preguntas de público, se paró un empresario muy cercano al escenario y, sin identificarse, dijo que "este Gobierno me dio esperanzas de que mis nietos vivan un futuro mejor, por favor, no le pidamos tanto, aguantemos". "Este lo trajiste vos", le dijo Rocca a Lavigne, entre risas de compromiso.