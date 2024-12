La despedida de Marco Ruben en el partido de mañana ante Belgrano no será a estadio lleno. Porque la tribuna general norte no será habilitada, como medida de prevención por la violencia que rodeada a la barrabrava del club y los socios que tienen adquirido el abono de reserva a tribunas generales mañana accederán de forma gratuita a la platea de calle Cordiviola por puerta 2 y 10. Ayer se agotaron las ubicaciones en la tribuna popular sur. Pero hay disponible plateas para socios a 25 mil pesos en las dos bandejas del Gigante. Para adquirir una platea es necesario tener paga la cuota de noviembre. Hoy se ofrecen plateas no socios a 45 mil pesos.

La dirigencia de Central tomará medidas de seguridad para la organización del partido similares a las desplegadas en el juego con Racing, con el fin de prevenir la disputa de poder del paraavanlancha canaya, tras al asesinato el mes pasado de Andrés "Pillín" Bracamonte. Por lo cual los socios que mañana concurran al estadio deberán hacerlo con al menos dos horas de anticipación para superar a tiempo los tres puestos de control que montará la policía en el estadio y sus alrededores.