El fiscal de San Lorenzo Maximiliano Nicosia ordenó la detención del padre de Sofía Delgado, la joven que fue víctima de femicidio el mes pasado, en el marco de una causa por abusos a ella y a una de sus hermanas. El caso, según se indicó desde Fiscalía, tiene que ver con hechos cometidos cuando las víctimas tenían 13 y 10 años. En paralelo a la investigación por el femicidio -que tiene a tres hombres presos e imputados-, surgieron datos sobre la acusación contra el progenitor -denunciado en 2022 y con prohibición de acercamiento a sus hijas- que se enmarca en un contexto violento que atravesaron Sofía y sus hermanos, durante años, en San Lorenzo. En ese marco, se ordenó el allanamiento en el que fue arrestado el progenitor. El abogado y la abogada querellantes, que representan a los hermanos de Sofía, sostienen que los imputados por el femicidio "aprovecharon" la situación de vulnerabilidad de la víctima, ante el contexto familiar.

Luego de 15 días de búsqueda de paradero, Sofía, de 20 años, fue encontrada asesinada en un camino rural de Ricardone, el mes pasado. Días después fueron imputadas cinco personas por el hecho, de las cuales tres varones quedaron en prisión y dos mujeres fueron acusadas por encubrimiento y quedaron en libertad. Para el fiscal Carlos Ortigoza -que interviene en la causa por el crimen- actuaron de manera "premeditada". En mensajes llegaron a decir que nadie iba a reclamar por la joven, que estaba distanciada desde hacía dos años de su madre.

Por esos días, también la abogada de las hermanas de la joven, María Laura Maderna, habló de esos mensajes y consideró que hubo un aprovechamiento de los acusados sobre la vulnerabilidad de la víctima, ya que tanto ella como sus hermanos no tenían vínculo con su madre, a partir de que "se lo acusa de ciertos delitos al papá, que es excluido de la casa, y donde esa madre cree que el hombre no comete esos delitos", dijo. Por lo tanto, hacía dos años que no tenían contacto con ella.

Ahora, esa acusación tuvo avances con la detención del padre de Sofía, por sometimientos a ella y a una de sus hermanas. En un procedimiento realizado en calle Mitre al 400, de San Lorenzo, fue detenido el identificado como E. R. D..

Tras ello, los abogados querellantes dieron algunos detalles de la causa que -según indicaron- tiene que ver con una denuncia de 2022. Gabriel Filippini sostuvo que en su momento se habían librado prohibiciones de acercamiento -solicitadas por las hijas- "para ambos progenitores", en relación a Sofía y una hermana menor. Luego del femicidio, en la primera entrevista de los querellantes con los hermanos de Sofía, estos dieron cuenta de esos hechos, por lo que se solicitaron medidas a la Justicia de Familia para que fueran citados. "Pedimos la privación urgente, en el juzgado de Familia, de la responsabilidad parental de esos papás (padre y madre) porque nunca estuvieron presentes”, indicó Maderna.

La abogada dijo que en 2022 Sofía hizo una presentación en el juzgado de Familia, donde manifestaba hechos cometidos por parte de su padre. "Se animó porque se enteró que su hermana menor estaba sufriendo lo mismo". Además, sostuvo que, según les indicaron, desde el Juzgado se notificó a la Fiscalía -con competencia en lo penal- por lo que que la misma "estaba al tanto" de esa denuncia, pero "la causa no prosperó" en ese momento. Ahora, "cuando el juzgado de Familia resuelve quitarles la responsabilidad parental a los progenitores y notifica -con las declaraciones-, la querella se puso en contacto con el fiscal Nicosia -que tomó intervención en esta oportunidad- y se avanzó en la detención", indicaron.

Filippini aclaró que una causa es la que se sigue por el femicidio de Sofía, donde los acusados "sabían de este contexto de vulnerabilidad" que atravesaba la víctima; y otra es la que ahora llevó a la detención del padre.

Los querellantes relataron que además de las cuestiones contra la integridad sexual, los hermanos atravesaron diferentes violencias en el hogar familiar. "Este hombre no trabajaba; la madre salía a trabajar, traía dinero, pero él en parte compraba alcohol", relataron. Por otro lado, se indicó que primero solía comer él y luego podían hacerlo los hijos. Maderna sumó que otro de los relatos indica que "se sentaban a tomar mate la madre y el padre, y él armaba una fusta, con cuero, y les pegaba". Además, indicó que en una de las declaraciones surge que en su momento "la madre obligó a Sofía y a su hermana a pedirle disculpas al progenitor".

Con todo, consideraron que el caso "tiene que ser un ejemplo de que cuando se producen las denuncias, rápidamente hay que intervenir, librar detenciones y articular de manera inmediata sobre el contexto y las víctimas”, planteó el Filippini.