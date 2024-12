Tras la realización de un evento privado que se realizó a fines de noviembre en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad de Córdoba (UNC), unas 50 personas de la comunidad académica sufrieron una intoxicación por ingesta de alimentos en mal estado. Según trascendió en medios locales, la decana, Mariela Marchisio, recibió esta semana una carta de los participantes del evento con el pedido de la rescisión inmediata de la concesión del servicio a la empresa que gestionó la comida en el establecimiento.

Según afirman los denunciantes, las intoxicaciones ocurrieron luego del consumo de almuerzos elaborados y servidos como parte del menú del "Workshop Internacional Distrito de Innovación y Futuro" —así se llama el evento que tuvo lugar el 26 de noviembre— elaborados por el personal de la cantina Subi, que funciona actualmente en esa facultad.

Vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso y fiebre son algunos de los síntomas que los asistentes al evento denuncian haber padecido desde entonces. El incidente implicó internaciones hospitalarias y reposos domiciliarios con supervisión médica.

Una estudiante contó a La Voz que pasó ocho días hospitalizada luego de digerir los alimentos que se ofrecían durante el evento académico. "En aquella misma fecha a la noche me empecé a sentir mal y me llevaron a la guardia. Volví a mi casa y, al otro día, como seguía igual, me internaron. Estuve siete días más con un tratamiento con antibióticos que me pasaban por suero”, detalló a este medio.

La joven, de 22 años, describió que no toleraba ningún alimento, por lo que debían inyectarle suero y potasio. "Unos días me tuvieron que poner morfina porque no soportaba el dolor de estómago”, contó. Una vez en su casa , la recuperación demoró varios días más : “Seguí mal del estómago y sin poder comer hasta este lunes. Bajé mucho de peso y quedé muy débil, sin energías para nada”. Actualmente continúa haciendo dieta y la única medicación que ingiere es un protector gástrico previo a las comidas.



Aunque por el momento no hay información sobre qué alimento estaba en mal estado , se estima que el causante de las intoxicaciones podría haber sido la mayonesa que estaba dentro de los rolls de pollo.

“Los resultados de los análisis dieron que fue salmonela por un wrap de pollo que se ingirió que tenía mayonesa en mal estado. Eso afectó gravemente y de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Ahora se presentaron tres notas a la decana y al consejo directivo de la Faud,que ahora están evaluando ”, afirmó a La Voz un docente afectado, que pidió resguardar su identidad.



Al respecto de esa cuestión, la directora del área de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, María Eugenia Vittori, confirmó que hubo intoxicaciones reportadas, pero remarcó que por el suceso sólo se registraron seis casos de intoxicación alimentaria . Dos de ellos fueron denunciados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y el resto se obtuvo a través de interrogatorios.

“Nosotros recibimos la notificación de seis casos y dimos aviso al área de Bromatología del municipio, que fueron quienes realizaron las inspecciones. Por los contactos de la Municipalidad, surgieron cuatro casos y los otros dos procedieron de la denuncia de personas que estuvieron internadas. La causa no está especificada , sólo tenemos datos de que fueron intoxicaciones alimentarias”, explicó.



El hijo de un profesor universitario que continúa internado aseguró en diálogo con Cadena 3 que su padre "sufrió una intoxicación muy severa" que "afectó sus funciones renales".

En tanto, la nota firmada por los participantes damnificados del evento académico a la decana de la Facultad de Arquitectura indica que consideran que el incidente "constituye una grave violación de las condiciones establecidas en el pliego de concesión para la explotación comercial del bar/cantina”.

Además de la rescisión de la concesión al bar, el grupo de más de 50 personas solicita l a apertura de un expediente administrativo para investigar los hechos ocurridos, labrar actas correspondientes, evaluar la gravedad de los incumplimientos y comunicar las conclusiones de este proceso a toda la comunidad universitaria.