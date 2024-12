La noticia llamó la atención del mundo audiovisual: la segunda temporada de El juego del calamar aún no se estrenó (llegará a la plataforma Netflix el próximo jueves 26 de diciembre), pero ya obtuvo nominaciones a los Globos de Oro. Según indicaron desde la Asociación de la Prensa Extranjera, la serie se mantiene dentro de la ventana de elegibilidad para la 82ª ceremonia (a realizarse el 5 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles), que requiere que un programa de televisión se haya emitido en algún momento durante 2024.

Mientras tanto, el director de la serie, Hwang Dong-hyuk, miró más allá al declarar a Entertainment Weekly que "La historia que quería contar y que soy capaz de contar a través de Gi-hun quedará cerrada con la tercera temporada". Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, es el protagonista de la serie, ganador de 45.600 millones de yuanes tras ser secuestrado y obligado a jugar a variaciones mortales de juegos infantiles. La segunda temporada seguirá al jugador 456 de Jung-jae en su intento de terminar de una vez por todas con los sádicos juegos volviendo a participar en la competición.

"Sinceramente, cuando empecé a trabajar en la primera temporada, no tenía ningún plan ni idea de que hubiera más temporadas", dijo Hwang. "En Corea no es muy común que las series tengan varias temporadas, y también porque la primera fue increíblemente exigente." La frase no es un eufemismo: el director describió anteriormente cómo perdió seis dientes debido al estrés durante la producción de la primera tanda de capítulos.

Tanto los fans como la crítica le dieron la derecha al debut de la serie, que hizo historia por su cantidad de visionados en Netflix y por ser la primera serie no inglesa en ser nominada y ganar en los premios Emmy; recibió un total de 14 nominaciones y seis galardones. "Como creador, guionista y director, era casi mi misión seguir contando esa historia. Y quería devolver todo el amor que habíamos recibido de una forma u otra", detalló el realizador, aunque no dejó de lado el aspecto económico: "Aunque la primera temporada fue un gran éxito mundial, sinceramente no gané mucho. Así que hacer la segunda también me ayudará a compensar el éxito de la primera".

De cualquier manera, la serie no las tendrá fáciles para repetir el suceso de sus primeros capítulos: en los Globos de Oro deberá enfrentarse al drama histórico de FX Shōgun, a la acción de espías de Prime Video Sr. y Sra. Smith, a Slow Horses de Apple TV+, a The Diplomat de Netflix y al thriller El día del chacal, también de Prime Video.