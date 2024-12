El presidente Javier Milei hizo público, una vez más, su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su distanciamiento del PRO y su acercamiento a La Libertad Avanza. "Adoro a mi ministra", dijo el mandatario, después de que la funcionaria dará a entender que Mauricio Macri le impedía avanzar. "Yo quería dar un paso y venía alguien que me frenaba", expresó.

"Su trabajo excelente, no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien, sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI)", destacó el libertario en su cuenta de X y renarcó un fragmento del discurso que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio pronunció durante un acto de Apertura Republicana, en el que se desmarca de Macri.

Ante el auditorio colmado de libertarios, Bullrich hizo referencia a los límites que la dirección del espacio le impuso durante varios años, en plenos rumores de construcción de alianza electoral de sus dirigidos con el oficialismo de cara a las legislativas de 2025. "Yo quería dar un paso, y venía alguien que me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaba. Otro y lo mismo, pero ahora no me frena nadie", sostuvo, despertando el aplauso de la gente, y agregó: "El poder llevar adelante lo que uno piensa, sin que alguien te diga ´no, no, no´… ´no´, las pelotas".