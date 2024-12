En el marco de una investigación que se encuentra a cargo de la fiscala especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, se realizó en la ciudad de Salta un megaoperativo denominado "Salta Digital- Infancias Seguras", que finalizó con detenidos que fueron imputados ayer por delitos de tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y grooming.

Con la autorización del Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, a cargo de la jueza Claudia Puertas, se efectuaron diez allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Salta, donde fueron detenidos los acusados y se secuestro de la evidencia digital.

Los operativos estuvieron a cargo de más de 50 efectivos de la Dirección de Ciberseguridad, de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, Infantería, de la Unidad de Investigación UDIS del CIF y efectivos de Policía Federal.

La fiscala Cornejo dijo a Salta/12 que 8 hombres permanecen privados de la libertad. Fueron imputados ayer por delitos previstos en el primer y segundo párrafo del artículo 128 del Código Penal, "es decir, la tenencia, distribución y en un caso, por producción de material de abuso y explotación sexual infantil". Otros dos acusados están en libertad "por distintas circunstancias, tipo de delito y resultados obtenidos".

Cornejo precisó que un hombre además está acusado por grooming debido a que el padre de un adolescente de la ciudad de Salta hizo una denuncia al detectar una conversación por whatsapp.

Los detenidos están acusados en su mayoría por delitos de tenencia y distribución de videos virales. Cornejo explicó que los involucrados en estos delitos suelen formar parte de redes de pedofilia, integran grupos de mensajería como Telegram o Whatsapp, para seguir formando parte distribuyen el material de abuso y siguen compartiendo en otros grupos. En los casos de los allanamientos que hubo, usaron esas aplicaciones y había "sincronización en Google también y Twitter", indicó l fiscala. En un caso se investiga la producción de material de abuso.

La investigación surgió luego de que la ONG internacional NCMEC reportara una serie de casos detectados. La Procuración General de Salta, al igual que todos los ministerios públicos fiscales del país, tiene un convenio con esta organización de Estados Unidos que reporta la actividad de usuarios de internet que suben y comparten fotos o videos que contienen imágenes de niñas y niños que han sido explotados sexualmente.

"A mí me la reportan (...) a veces solamente con dirección IP o con la dirección IP de conexión más un mail o un número de teléfono celular. Entonces agarrando esos datos que la ONG me transmite, más las imágenes, nosotros aquí iniciamos la investigación y llegamos a personas físicas", detalló Cornejo.

"No son 10 hechos vinculados, no hay vinculación entre ellos", aclaró Cornejo. "Juntamos 10, para hacer un operativo, más allá de que no estuvieran vinculados unos con otros, la vinculación estaba en esto, en que las víctimas son niños, niñas, adolescentes. Hacíamos allanamientos todas las semanas por este motivo, pero decidimos juntar 10 para hacer una especie de operativo y causar efecto preventivo, para que tomemos conciencia", sostuvo.

Tres casos por mes

Cornejo dijo que en promedio tienen 3 casos por mes de este tipo de delitos. "En Internet ocurren cosas y nuestros niños y niñas adolescentes son muy vulnerables", manifestó. Advirtió sobre el peligro que corren los chicos y las chicas y dijo que"hay una doble vulnerabilidad" cuando se trata de niñas, lo que involucra además "un tema de género".

"Yo no sé si creció la cantidad de hechos cometidos, ahora con la fiscalía funcionando, ya van dos años, por lo menos se visualizó que hay un lugar donde denunciar, entonces ahora están apareciendo los casos que por ahí antes existían y no se denunciaban", dijo Cornejo.

La Fiscalía de Ciberdelincuencia tiene competencia en toda la provincia. Cornejo dijo que intervino por denuncias en Urundel, en Joaquín V. González, Cachi, Seclantás, Cafayate y Orán.

En el marco de la preocupación por concientizar, la fiscalía explicó: la "palabra pornografía no la usamos para cuando hay niños, sino que ahora internacionalmente se estableció que la terminología es material de abuso y explotación sexual infantil".

En esos afanes por educar y concientizar, la fiscala contó que están yendo a los colegios para brindar charlas porque "los chicos tienen que tener herramientas para protegerse y saber cuáles son los riesgos, y también para evitar ser ciberdelincuentes porque esto de lo que es la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil, muchas veces los adolescentes sin darse cuenta lo están haciendo, les llegan packs, comparten, y de repente tienen 16 años y son punibles". "Llevamos un año y ocho meses concientizando a los chicos sobre lo que es grooming, ciberbullying, redes de pedofilia, ciberludopatía, protección de datos personales", precisó.

El patrón común en este tipo de delitos es que "el 99,9% (de los que los cometen) son hombres", dijo Cornejo. De forma reciente, "me tocó un solo caso de una mujer, de mediana edad que mandaba unas imágenes a un chiquito", contó.

Recomendaciones

La fiscala Cornejo recomendó a padres, madres y tutores, tomar precauciones implementando la herramienta de control parental en los dispositivos con acceso a internet. "Tener en cuenta cuando son muy chiquitos, también tener un control o no darle los dispositivos. Hay que tener un control de eso, porque mientras más chiquitos son, más fáciles son de manipular, de influenciar y de ser captados por estos pedófilos".

Asimismo, la fiscala dijo que se debe prestar atención a los cambios de humor y de comportamiento de niños, niñas y adolescentes. "Los chicos no tienen que estar a las dos de la mañana con el celular, por ejemplo, conectados. Muchas veces, es muy común, que los chicos no tienen una vida social afuera en el mundo real y se la pasan en la computadora. Bueno, eso significa que sí están viviendo, pero viviendo a través de Internet. Y vivir a través de Internet cuando sos tan chico, cuando sos grande tampoco es ideal, pero cuando sos tan chico tiene sus complejidades y sus riesgos", recalcó.

"Me decía un papá de una chiquita víctima de grooming, la vez pasada, 'doctora, qué fácil es cuidarla a mi hija de los peligros reales, o sea, del mundo real, porque yo sé si la dejo salir a qué horas vuelve, la busco, con quién se junta, pero qué difícil es cuidarla de los peligros de Internet, porque ahí cuando ella ingresa yo no sé qué está haciendo", contó Cornejo.