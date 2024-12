El presidente Javier Milei cerró su primer año de gestión de la misma manera que empezó: de espaldas al Congreso. No dudó en denostarlo y calificarlo como “nido de ratas” tras sus primeros fracasos legislativos, pero construyó una alianza parlamentaria con los bloques colaboracionistas que le aportaron los votos a la escasa tropa libertaria para aprobar los proyectos fundantes de su presidencia: la Ley Bases y su paquete fiscal que le otorgaron superpoderes para reformar el Estado sin pasar por el Congreso. Las mismas bancadas que le permitieron sostener los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con los que Milei marginó al Parlamento: el 70/23 que desreguló toda la economía y el 846/2024 que le permite renegociar la deuda pública sin el aval del Congreso. Con legisladores de distintas tribus partidarias, consolidó el tercio que le permitió blindar sus vetos a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria y la de financiamiento de las universidades públicas nacionales. Escamoteó el debate por el Presupuesto 2025 y dejó al Parlamento sin ley de leyes para no ceder al reclamo de los gobernadores de todos los signos políticos y reconducir el de 2023 para manejar los recursos económicos nacionales con total discrecionalidad. Y hasta abortó su propio anuncio de convocar a sesiones extraordinarias porque no tenía los votos para su reforma electoral y política. El ninguneo al Parlamento provocó que 2024 fuera el peor primer año de producción legislativa entre los últimos cuatro mandatos presidenciales.

El Congreso, un escollo

La primera incursión en el plano legislativo fue la convocatoria a extraordinarias que arrancaba después de los festejos de Navidad de 2023 y se prolongarían todo enero de 2024, con la presentación de la versión original de ley Bases, más de 600 artículos que el entonces asesor si cartera y actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había elaborado para la ex candidata Patricia Bullrich. La experiencia naufragó enseguida. Tras apenas dos sesiones, el propio oficialismo devolvió el proyecto a fojas cero por su propia impericia. Milei no dudó entonces en denostar al Congreso: lo llamó "nido de ratas" y aseguró que los políticos "son una mierda".

Para entonces, sus principales espadas parlamentarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en Diputados, le habían dado las primeras puntadas a una alianza legislativa con lo que el propio Milei definió como “casta”: ambos juntaron al grueso del arco opositor para desplazar a la primera minoría en ambas Cámaras, Unión por la Patria, en el reparto de las sillas que le correspondían proporcionalmente en las comisiones legislativas.

Allí, confluyeron los fragmentos de la implosionada alianza Juntos por el Cambio (PRO, UCR y CC, más otros que integraron EF) y partidos provinciales. Con ellos y tras casi seis meses de negociaciones, la Casa Rosada logró aprobar la morigerada versión de la ley Bases (casi 400 artículos menos), con su paquete fiscal y superpoderes para desregular el Estado, a pesar de contar con minoría parlamentaria: 6 (de 72) senadores y 39 diputados (de 257) propios, descontando los que expulsó de sus filas a lo largo del año: 3 diputados y un senador.

Peor arranque legislativo

Aunque casi sin resistencia, Milei prefirió gobernar por decreto ignorando al Congreso y la mayoría de ellos fueron para cortar recursos que asfixian económicamente a las provincias y sectores más vulnerados de la sociedad. La consecuencia fue la casi paralización del Parlamento. Incluyendo las extraordinarias de enero y hasta el 30 de noviembre que culminaron las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados se reunió en 2024, 15 veces: 14 para sesionar con proyectos y una sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Senado, a lo largo del año, sesionó apenas 11 veces: 9 para tratar proyectos y dos informativas, de Francos y su antecesor Nicolás Posse. En total, 26 sesiones de todo orden en ambas Cámaras legislativas.

La Fundación Directorio Legislativo, que se encarga de estudiar y analizar la actividad parlamentaria, le puso cifras al funcionamiento del Congreso en un análisis comparativo del primer año de gestión de los últimos cuatro presidentes, desde su asunción el 10 de diciembre y hasta el 30 de noviembre del año siguiente cuando culmina el periodo de sesiones ordinarias del Congreso: con Cristina Kirchner el Congreso (Diputados y Senado) sesionó 43 veces; con Mauricio Macri 39; y con Alberto Fernández 45.

Un escaso trabajo parlamentario que también se expresa en las leyes sancionadas y el origen de los proyectos. En el primer año de CFK, el Congreso aprobó 114 leyes; 58 con origen el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y 56 surgidas de los cuerpos legislativos. Con Macri, se aprobaron 97; 26 del PEN y 71 de origen parlamentario. Con Alberto Fernández, fueron 64; 26 del PEN y 38 del Legislativo. Pero con Milei, las leyes sancionadas se redujeron a 44; 36 del PEN y solo 8 de origen legislativo.

El libertario, en cambio, superó a sus antecesores en los vetos a leyes durante su primer año de Gobierno: lo hizo en dos oportunidades; mientras CFK y Macri lo hicieron en una; y Fernández en ninguna. También en la cifra de DNU: 51 en sus primeros doce meses, muy por encima del inicio de las administraciones de Cristina (11) y Macri (17), aunque por debajo de Fernández (78), cuyo primer año estuvo marcado por la pandemia.

Victorias y derrotas

A la Casa Rosada, la estrategia de bloquear la actividad parlamentaria, construir alianzas con bloques colaboracionistas y subordinar a gobernadores aliados con promesas de recursos económicos, le arroja un saldo positivo para sus ambiciones: logró sancionar sus leyes fundantes, sostener los DNU sobre los que asienta su gestión y blindar los vetos a las leyes que lo incomodan.

También tuvo que asimilar derrotas, algunas más dolorosas que otras. No logró avanzar con una de sus banderas de destrucción del Estado, como la privatización de Aerolíneas Argentinas luego que la línea aérea de bandera fuera excluida de las empresas sujetas a pasar a manos privadas durante el debate de la ley Bases. A pesar, incluso, que sus aliados del PRO y otros bloques colaboracionistas lograron dictaminar un proyecto privatizador en Diputados. Tampoco con la eliminación de las PASO y del financiamiento estatal de las campañas electorales, que quedarían a merced del lobby privado. Aunque volverá a insistir en pleno año electoral para el que quiere cambiar las reglas de juego.

En cambio, fue un golpe duro que ambas Cámaras rechazaran el DNU que otorgaba 100 millones de dólares en gastos reservados para los servicios de Inteligencia. Peor aún fue la derrota que le propinó el Senado, que expulsó a su senador aliado Eduardo Kueider detenido en Paraguay por “intento de contrabando” de divisas. El Gobierno libertario intentó impedirlo, pero no pudo evitar que los senadores se autoconvocaran para decidir sobre la idoneidad de uno de los integrantes del cuerpo. Por estos días, además, Milei amenaza con volver a ignorar al Congreso y completar las sillas vacantes de la Corte Suprema también a través de un decreto.