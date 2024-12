Central afrontó ayer la tarea de dar el paso a un cambio generacional en el plantel. Fue el último partido de Marco Ruben, el ídolo que se fue, para darle lugar a los chicos que con su fútbol orientaron al canaya a un cierre de año con victoria. Gaspar Duarte y Santiago Segovia anunciaron con su fútbol que son el futuro del club, en una aparición necesaria para renovar la ilusión en las tribunas de cara a la próxima temporada.

El partido de última fecha del año entre dos equipos que no están mezclados en ninguna pelea fue la clave para ver un encuentro muy entretenido en Arroyito y donde la prioridad de ambos fue jugar en ataque. Los dos lo hicieron bien y generaron peligro, aunque con virtudes diferentes.

Central abrió el marcador a los pocos minutos y en la primera corrida de Damián Martínez. El defensor recibió la pelota en la puerta del área grande y con pie abierto sacó un remate alto y cruzado, al ángulo, que sorprendió a Chicco. El canaya no le quitó ritmo a su juego con la diferencia. Pero sufrió cuando Belgrano le llegó al área. Porque Fernández probó con remate bajo que desvió Broun y Jara estrelló un cabezazo en el palo.

El máximo ídolo canaya tuvo su despedida. Imagen: Sebastián Granata.

El equipo de Holan mostró inspiración en Segovia y Duarte. El volante le dio un genial pase largo a Duarte pero el gol del juvenil, en definión ante el arquero, no se convalidó por infracción de Sández en la recuperación de la pelota. Y a Ruben le quitaron la pelota de las manos por un penal que cobró Espinoza pero que por el VAR se rectificó. No había sido falta al delantero y la decisión no abrió ninguna discusión.

En el segundo tiempo fueron Duarte y Segovia los que asumieron la resolución del partido. El delantero corrió hasta el fondo, hizo una pausa, esperó a Segovia y sacó el pase atrás para la definición a la carrera del juvenil volante canaya.

El partido iba de un área a la otra y así nunca perdió el atractivo. Más aún porque, a su ingreso, Hernandes desequilibró con sus ataques y en la primera pelota que recibió en el área logró el descuento con derechazo cruzado.

Belgrano tuvo ocaciones para igualar. Falló Fernández fuera el área y Troilo en la última del partido con remate alto dentro del área menor. El cierre fue una celebración bajo la lluvia en el Gigante para despedir a Ruben y darle la bienvenia a Duarte y Segovia, los chicos que toman la posta en Arroyito.

2 Central

Broun 6

D. Martínez 6

Giménez 5

M. Martínez 5

Sández 5

Gómez 5

Ibarra 5

Segovia 7

Duarte 8

Lovera 4

Ruben 5

DT: Ariel Holan

1 Belgrano

Chicco 5

Facello 4

Leguizamón 4

Troilo 4

Velázquez 4

Compagnucci 5

Heredia 5

Metilli 5

Fernández 6

Jara 6

Reyna 5

DT: Norberto Fernández

Goles: PT: 5m Damián Martínez (C). 14m Segovia (C).

Cambios: PT: 34m Lencioni por Reyna (B). ST: 12m Hernandes por Faccello (B),18m Hernandes (B), 25m Barbieri y Coronel por Lovera y Damián Martínez (C), Suarez y 35m Menossi por Heredia y Lencioni (C), 36m Ortiz por Segovia (C), 41m Giaccone y Copetti por Mauricio Martínez y Duarte (C).

Árbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central