La Justicia postergó, otra vez, la indagatoria de Alberto Fernández. En el marco de la causa por violencia de género que investiga la denuncia realizada por Fabiola Yañez, la Cámara Federal porteña fijó este sábado una nueva fecha para la citación del expresidente, debido a que aún está pendiente el análisis del pedido de recusación del juez federal Julián Ercolini. Fernández había exigido el apartamiento del magistrado de la causa y la postergación de su citación a indagatoria hasta que se resuelva la solicitud. El miércoles, Yañez había sido entrevistada por un medio español y aseguró que el expresidente "jamás me pidió perdón por nada".

El exmandatario estaba citado a declarar el pasado miércoles 11 de diciembre. Sin embargo, la Justicia había decidido posponer la indagatoria, en primera instancia, para el día 19 del corriente mes, debido al pedido de apartamiento del juez. “Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, alegó en un escrito la defensa del exmandatario. Anteriormente, Fernández había solicitado la recusación del fiscal federal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación, por presunta falta de objetividad, aunque el pedido fue rechazado.

A pesar de que Ercolini rechazó los argumentos planteados por la defensa para su recusación, la audiencia fue nuevamente postergada, y el acusado deberá presentarse a prestar declaración en sede judicial el próximo jueves 26 de diciembre. Fernández fue denunciado por violencia de género por parte de la ex primera dama en agosto pasado. En la causa judicial originada en la denuncia de Yañez, se lo investiga por lesiones graves agravadas por haberse provocado en un contexto de violencia de género. Por su parte, la denunciante volvió a realizar declaraciones públicas el pasado miércoles, tras cuatro meses en silencio. "Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada. Además, me culpaba a mí", aseguró la ex primera dama en una entrevista para el medio español Ok Diario y agregó: "Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible".