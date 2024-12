Desde Puerto Iguazú.

Del lado argentino de la triple frontera, en la ciudad de Iguazú, también circulan versiones y especulaciones en relación al senador Edgardo Kueider.

“La gente pasa cualquier cosa diariamente tanto a Foz (de Iguazú) como a Ciudad del Este, ida y vuelta. Nadie revisa nada. Rara vez. Yo he llevado este año a una legisladora cordobesa por ejemplo a cruzar varias veces", relata Julio Zury, taxista radicado en Iguazú desde hace catorce años.

"Ni DNI te piden si decís que pasás, pero que vas a menos de 40 kilómetros hacia adentro y que volvés en el día. Así que, a menos, que digas que vas a Asunción, nadie te va a pedir nada ni revisar nada. De mil que entran con cualquier cosa, quizás revisen a uno. Por eso lo que le pasó a este senador (Kueider) es rarísimo. Obvio que lo vendieron. No sé quién… porque no sé ni de qué partido es...”, dice.

No se lo puede culpar al taxista de no tener en claro de qué partido es el senador en apuros. Kueider había llegado al Congreso con votos de Unión por la Patria, pero se alió al gobierno de Javier Milei durante el debate de la Ley Bases. La oposición sugirió más de una vez que su cambio de postura estuvo vinculado al pago de coimas. Y, ahora, que los dólares cuyo origen no ha podido explicar, también lo piensan.

Julio Zury habla pausadamente mientras maneja por la ruta 12, que atraviesa Misiones, Corrientes y Entre Ríos. La transita desde hace años, podría manejar con los ojos cerrados. Mira para atrás mientras conduce, suelta el volante para gesticular, incluso sobre el asfalto mojado de todo un día de tormenta. Antes que por la seguridad vial, tiene otras cosas por qué preocuparse: “Si hablo de un 1 por ciento de lo que veo, llevo y traigo por estas ruta, no la cuento más”.

Que Iguazú sea una zona de frontera la convierte en un territorio de poco control, donde “todo el mundo tiene su curro o su entongue, sobre todo con el turismo. La cantidad de gente que yo llevo por esta ruta del aeropuerto a los hoteles y después a los cruces…”. La falta de control está en las pequeñas cosas, dice: “el turista porteño, por ejemplo, sabe que hay cosas que por el aeropuerto no puede pasar, entonces hay servicios creados para mandarte tus cosas por tierra”.

Julio ya conoce el sistema: en la frontera entre Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil) piden DNI para pasar. Entre Brasil y Paraguay ni siquiera eso. "Si pasas caminando, jamas nadie te pide. Y si pasas en el auto, depende del humor y las ganas del agente que te toque". Aunque cuenta que hay algunas excepciones: "Solo una persona de AFIP, una mujer que conozco, se pone laspilas y revisa el baúl pero solo de los perejiles.

Julio maneja su propio auto “con todos los impuestos y tasas al día, de las que te cobran Provincia y Municipio hasta por respirar…”. Es monotributista, pero le paga al aeropuerto de Iguazú una “plaza”, la parada: un lugar en la fila de la salida de cada vuelo para tomar viajes de los turistas que llegan a Iguazú. Un taxi sale exactamente el doble de lo que sale un Uber. “Sólo que el Uber tiene que andar a escondidas acá porque si lo enganchan…”

Se supone que Julio le paga la plaza al aeropuerto: “dice que es 'socia' del aeropuerto, pero la que me cobra es una vieja que desde hace cuatro años me atiende en su casa, a 20 kilómetros del aeropuerto, y jamás me dio un recibo. Cuando se lo pedí, me vinieron a decir que si quería seguir laburando que no lo pidiera más".

Antes de ayer, Julio tuvo un accidente en horario laboral dentro del aeropuerto, se cortó el tobillo con un clavo que había en la pista. En la enfermería del aeropuerto le dijeron que el seguro no cubría algo así, por lo que un compañero lo llevó al hospital municipal a que le dieran los puntos. "Al día siguiente ya estaba trabajando de nuevo porque, como soy monotributista, la licencia no existe. Todo es así, acá, sin control y que cada uno se salve por su cuenta”.

La navidad

En la entrada de Iguazú, que está decorada como una navidad tropical, entre el verde, las luces y la tierra roja, un cartel que atraviesa toda la rotonda da la bienvenida a la ciudad.

Y a pocos metros, según señala Julio, se ve un predio de unas tres hectáreas que se dice que es propiedad de uno los conductores más famosos de la TV.

El proyecto iba a ser un paseo de compras. Pero desde hace años lo único que funciona es una heladería. “¿Qué otra cosa puede ser eso que no sea lavado?. Y es la construcción que... ¡te da la bienvenida a la ciudad…!”