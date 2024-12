El discurso y la escenografía de Javier Milei al cumplirse un año de su mandato fueron una radiografía quizás perfecta de los símbolos libertaristas, en contenidos y formas. Todo estuvo allí y merece ser repasado.

Sucede que el vértigo noticioso tapó el tema porque, hacia fines de la semana, estalló la novelesca de Edgardo Kueider expulsado del Senado. No es para menos. Además del enésimo choque entre Casa Rosada y Victoria Villarruel, es espectacular asistir al torneo de dardos entre el Gobierno y Mauricio Macri. Al Capone y Frank Nitti discutiendo sobre la moral republicana.

El asunto sirve, a su vez, para relegar eventuales repercusiones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Pucho Ritondo y su esposa, Romina Diago. En un grupo de whatsapp del Pro, Pucho habría intentado aclarar, sin éxito, que está todo mezclado.

Ya que estamos, el affaire Kueider también aísla por ahora las sospechas acerca de Juan Pazo, designado al frente del organismo que reemplazó a la Afip, funcionario en el macrismo como Superintendente de Seguros de la Nación y socio de Caputo Toto en el negocio de los chips de trazabilidad para el ganado. Buenos muchachos.

Por debajo o a la vista ostensible, subyace la prevención ante un tránsfuga animado a prender el ventilador.

La inventiva de Rudy y Daniel Paz lo sintetizó mejor que nadie. Spielberg quiere venir a filmar “Rescatando al soldado Kueider”.

Citado lo precedente, volvamos a la auto-celebración de Milei en su cadena nacional.

A su derecha, la hermanísima con un rostro pétreo que a la izquierda reprodujeron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por detrás todos los ministros. No se les movió un músculo, aunque sea para asentir, durante los largos minutos en que el Presidente volvió a exhibir su fracasada lucha en pos de una lectura que pueda reflejar un sentimiento, una emoción, una pausa, algo, lo que fuere, capaz de generarle levantar la vista del papel para mirar a cámara y apenas mostrar un poco de sensibilidad.

Ni siquiera pudo hacerlo cuando, entremedio de furcios interminables, la oración agradecía el esfuerzo de los argentinos.

No deja de ser curioso que Milei -rodeado por el cineasta Santiago Oría que lo sigue a sol y sombra y por la diputada Lilia Lemoine, quien en modo obsesivo se encarga de su maquillaje y peinado de armazón casual- no disponga de, o no se entregue a, algún básico entrenamiento en el arte de contar conceptos, en lugar de imponerlos a puro insulto, agresiones y destemplanzas..

¿O será que justamente se trata de que lo disruptivo es carecer de todo temor al ridículo, porque lo ridículo pasó a ser un valor positivo?

Ese aspecto, reiterado en cada intervención presidencial, es formal pero nada menor.

Milei es una planilla robótica. Dice y lee como tal. Ejecuta como tal. Apuntarlo no es psicologismo. Sí es imprescindible para tomar nota de que, en una de ésas, no hay otra manera de recitar el regodeo con la crueldad. En todo caso, deberá reconocérsele que no finge.

Lo que hay es lo que muestra. Y lo que muestra, muy en potencial, probaría que con eso está yéndole bien o, por lo menos, mucho mejor que lo que casi todo el mundillo analítico pronosticaba hace un año.

Si salimos de las formas, el contenido del discurso fue una mera repetición de consignas que se reproducen con palabras idénticas.

Por cierto, prácticamente desde asumido, Milei se olvidó de la dolarización y de la bomba que habría de ponerle al Banco Central. Después, con Susana Giménez, también archivó que los chinos son unos comunistas criminales con quienes ni siquiera estaba presto a sentarse por razones de protocolo.

En todo lo demás, anclado en la baja inflacionaria oficial, en el superávit fiscal inventado y en el dibujo aún mayor de que no emite moneda mientras rige el show de los bonos, hay un loop imperturbable de proclamas al aire.

Con el mismo tono en que durante la campaña electoral aseguraba estar cómodo, por los fondos de inversión listos para precipitarse hacia Argentina, insistió con los versos de grupos mundiales top preparados para poner plata en el milagro nacional del anarcocapitalismo.

Anunció rebajas impositivas monumentales y, en las horas siguientes al discurso, Federico Sturzenegger salió a aclarar que el dicho fue sólo cualitativo y que, por tanto, el aviso presidencial no debía tomarse muy en serio.

Remarcó la implementación de una motosierra contra la casta, justo en la semana en que Kueider fue echado del Senado cuando la bancada oficialista solamente pretendía suspenderlo.

Dale que va, el cualquiercosismo no se detiene y, más todavía, amenaza con acentuarse (a propósito: vaya nuestro homenaje a la diputada provincial bonaerense Florencia Arietto, quien propuso una incursión militar argentina en Venezuela para rescatar al gendarme detenido).

Pero en ninguna mirada puede ignorarse que para producir eso debe haber un piso muy significativo de aceptación social, sea porque de verdad despierta esperanzas o fuere por la fortaleza de que todas las culpas son del gobierno anterior.

Esto lleva a contemplar, como si de nuevo hiciera falta, que todo (intento de) diagnóstico y receta debe incluir de qué sociedad estamos hablando. De qué espíritu de época. De cuál liquidez narrativa. De cuáles son las cosas que “la gente” no se banca más.

Por ejemplo, y se diría que en primer término: que casi toda propuesta con pretensiones de alternativa pase, y hasta ahí, por apelar a la memoria.

La pandilla gobernante, si se la interpreta no desde los factores del poder económico que está haciendo unos negocios financieros formidables, sino a partir de los extremistas que estructuran su discurso, inventa, saquea y desafía “propositivamente” hacia adelante.

Es una forma de decir, o no tanto.

En rigor y con contundencia explícita, Milei plantea retornar a fines del siglo IXX y comienzos del XX. Es más atrás que una Argentina pre-peronista. Mucho más atrás que la incorporación de derechos sociales, o del ingreso de la clase obrera a la república parlamentaria. Es previa a los derechos civiles del irigoyenismo.

Es la traducción de la oligarquía agropecuaria puesta, hoy, en perspectivas de una economía exclusivamente de servicios, sin mínimos rasgos productivistas. Todo bajo el delirio de incorporarse o incluso liderar -así lo dijo Jamoncito- a los unicornios universales.

El problemón no es la fantasía.

Es que esa alucinación, por más repugnante que resulte en cuanto a las mayorías que quedan afuera, tiene el carácter de suponer una oferta de futuro. Llámenle zanahoria, perfidia, patología. Como quieran. Pero, en su efectividad ¿provisoria hasta cuándo?, es un para allá. Un no retroceder.

“Ellos” revelaron saber venderlo con una eficacia que no se previó. Y aquello que no pueden vender del todo… lo hacen circular con un manejo de la agenda que provoca iniciativa mediática hasta límites insospechados, o que deben seguir desafiando la capacidad de asombro.

¿Cómo es posible que rebajen la edad para portar armas legalmente y en simultáneo pretendan llevar imputabilidad delictual casi a la pre-adolescencia? ¿De dónde salieron estos tipos? ¿O, acaso, la pregunta es cómo puede ser que hayan salido de nosotros?

Se puntualizaba en estos días la definición de uno de los periodistas más inteligentes de la derecha. Carlos Pagni. Dijo que una sociedad rota votó a un roto. Se nos ocurre que es improbable desmentirlo.

Si lo que dirigencialmente va a enfrentarse a este cuadro de situación es un conglomerado de reminiscencias por un pasado mejor, siendo palpable que del pasado ya “nadie” quiere recordar nada, se agrava el drama de quienes aspiran a confrontar este presente de cualquiercosistas.

La fuerza de las circunstancias, por lógica antes que como expresión de deseos o viceversa, culminaría imponiendo que en ese “enfrente” dejen de pavear con personalismos (que no es sinónimo de lícitas ambiciones personales, necesarias para construir política).

Debiera haber faro. No linterna.

Cada quien sabrá, o debería saber, si le cabe el sayo.