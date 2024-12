El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó hoy un triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, y se mostró a favor de consolidar un acuerdo electoral con el PRO, la fuerza que conduce Mauricio Macri, pese a la tensión abierta en las últimas semanas.

Tras argumentar que el Poder Ejecutivo suspendió el llamado a sesiones extraordinarias previsto para el mes de diciembre por falta de acuerdos con los demás bloques, Francos afirmó: "La ley (Bases) que aprobamos ha sido suficientemente amplia y comprensiva de distintos aspectos que necesitábamos, que nos da margen para poder trabajar y desarrollar las políticas del gobierno sin problema".

"Por supuesto que quisiéramos avanzar más, pero para eso tenemos las elecciones de este año que viene. Entonces, cuando sean, seguramente vamos a ganar y a obtener un bloque de diputados muy numeroso que va a poder imponer sus criterios en el Congreso de la Nación", remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Pese a las marcadas diferencias con el PRO, el titular de ministros planteó que hay muchas posibilidades de "tener conversaciones y acordar temas" que permitan sellar un pacto electoral.

"Macri está molesto por algún tema en particular, por el tema de Kueider. No todos sus senadores votaron de la misma forma, pero no tiene importancia", subrayó.

"No me imagino una elección en la que vayamos separados con el PRO. Imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión. La unión hace la fuerza", afirmó Francos.