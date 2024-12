El músico Alejo Acosta, más conocido como YSY A, tocó este domingo 15 de diciembre en estadio Ferro y presentó su último trabajo, titulado Trampa al tiempo. Los vecinos de Caballito destacaron su actuación, pero no por el contenido musical, sino por los temblores que sintieron en sus casas, sobre todo en los pisos más altos de los edificios cercanos, debido a los altos decibeles de la música y el enérgico pogo del público.



La trayectoria musical de Alejo comenzó hace ya tiempo. En 2012 creó El Quinto Escalón --bautizado así porque se hizo por primera vez en la escalera de cinco peldaños del Parque Rivadavia--, la competencia callejera de freestyle por la que pasaron músicos hoy consagrados como Wos, Duki y Trueno. En 2017, el certamen tuvo su última edición y las carreras de los artistas que pasaron por ese escenario solo crecieron. Solo por poner un ejemplo, este año, YSY A se consagró como el artista latino más visto en las City Sessions de Amazon Music en Buenos Aires.

Durante el show de este domingo, los vecinos de Caballito compartieron en redes sociales varios videos en los que se ven plantas, espejos y lámparas moverse, como si lo que estuviera ocurriendo en verdad fuera un terremoto. De fondo, en los registros audiovisuales se escuchan las vibraciones provenientes del mega show en el estadio. Este fenómeno es conocido entre los fans del cantante como "YSYSMO".

"Díganme que ustedes también sintieron movimientos en pisos altos (tipo temblor) porque si no tengo que llamar ya a un médico", comentó una usuaria de X este domingo unos minutos después de las 20. Según el line up publicado por el propio artista, todavía faltaba una hora para que comience su show, y en ese momento ofrecía su concierto el trapero Lucho SSJ.



Ya después de las 21, otra internauta comentó: "Piso 10 Caballito parece un sismo esto, la cama, todo, impresionante. Que paren ya estos recitales, un día se va a caer todo. Tiemblan las puertas de los placards y se mueven las lámparas".

En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley (Nº 1540) destinada a regular la contaminación acústica. Según la reglamentación vigente, en "todo predio, estadio, cancha, etc, descubierto en el que se desarrollen espectáculos públicos, musicales y/o deportivos, y/o culturales en forma sistemática y/o programada" el límite de decibles permitidos es de 110. Sin embargo, como las autoridades porteñas no emitieron ningún comunicado al respecto, no se puede saber si el show de YSY A superó el límite tolerado por la ley.

