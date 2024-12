Holograma es una banda rosarina de rock alternativo que ofrece canciones propias en español, con importantes influencias de la música de The Beatles, Pink Floyd, Oasis, Radiohead y The Cure. Integrado por Emanuel Gálvez, en voz; Agustín Volonté, en guitarra y coros; Matías Martin en bajo y coros; Ariel D’Alessandro, en teclados y coros y Roman Cocca, en batería; el grupo interpreta también covers de diferentes músicos internacionales y nacionales, como The Beatles, Lennon, Soda y Oasis (A las 20.30, en Beatmemo.)