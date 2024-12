El gobierno venezolano señaló que el gendarme Nahuel Gallo, reclamando por Argentina desde el 8 de diciembre, está detenido a disposición de la justicia de ese país, no en una unidad militar. La acusación es que ingresó a ese país para “cumplir con una misión” (se entiende que de espionaje) y que forma parte de un plan de conspiración. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene denunciando que en verdad Gallo está “secuestrado”, que sólo fue a visitar a su esposa y su hijo de dos años (ambos venezolanos) y que, por esa razón, la Gendarmería presentó un recurso de habeas corpus para lograr su libertad. Como Argentina y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas, se busca la intervención de Brasil, de Colombia y hasta de Francia.

El vocero del gobierno venezolano fue el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, (número dos de la conducción chavista) quien expresó la sospecha: (Gallo) “viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela?¿Cual es su tarea aquí en Venezuela. Eso no lo dicen, probablemente nosotros lo digamos en algún momento” consignó Cabello y difundió la agencia Sputnik. La base de la acusación del gobierno de Maduro es esa: que el viaje no lo pagó Gallo sino la Gendarmería, que el efectivo hizo un curso de inteligencia y que no ingresó con pasaporte oficial, sino con un pasaporte particular. Tampoco les encaja del todo que haya viajado de Santiago de Chile a Bogotá, luego a Cúcuta, para pasar por el puente que une a Colombia con Venezuela. "Es la ruta verde", según la denominación venezolana, apuntando a que se trata de la vía elegida por quienes tienen intenciones ilegales.

El marco político general es que Caracas está en guardia porque Maduro asume su nuevo mandato el 10 de enero y, por lo tanto, piensan que puede haber algún tipo de agresión en los días previos a esa fecha. Y, por supuesto, está instalado el enfrentamiento con Javier Milei al que tildan de "fascista", mientras que Milei sindica a Maduro como "dictador comunista".

Desde Buenos Aires, el gobierno argentino niega que Gallo haya viajado por algún motivo que no sea la visita a su esposa y su hijo. Alejandra Gómez, la pareja de Gallo, salió en su defensa: “Nahuel venía como un ciudadano más. El venía como el papá de mi hijo. Tenía todos los papeles en regla. No hay razón para que Nahuel esté pasando esto, más allá de que él pertenezca a la Gendarmería argentina”. Como era de esperar, Bullrich insiste en que todo tiene que ver “con un caso más de represión del régimen de Maduro” y el ministerio de Seguridad difundió que Gallo fue llevado a una cárcel de inteligencia militar, en la que supuestamente es torturado.

Como es obvio, con todas las relaciones cortadas, el caso no tiene solución fácil. Se sabe que la embajada argentina en Caracas es administrada por Brasil después de la expulsión de los diplomáticos argentinos de Venezuela y de los venezolanos de Buenos Aires. La Cancillería está intentando que Brasil, Colombia o Francia medien en el conflicto, pero Cabello fue bastante categórico: “Aquí en Venezuela hay una justicia, unas autoridades, soberanía e independencia y la Cancillería argentina verá lo que hace. Ellos decidieron no tener relaciones con nosotros. Se dificulta un poco. El que viene a conspirar que asuma su responsabilidad”. Esta última frase parece abrir las dos posibilidades. Una: hay una solución diplomática posible. Dos: este será un proceso por espionaje (conspiración) contra el gendarme.