El gobierno provincial volvió a manifestar su enojo con Nación por la falta de mantenimiento sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, consideró que la situación “es insostenible” y lamentó los accidentes de tránsito fatales que se vienen dando en distintas trazas. “El gobierno de Milei es una porteñocracia a la que no le importan las rutas nacionales”, cuestionó el funcionario este lunes. Más tarde, con algo más de mesura, el gobernador Maximiliano Pullaro también se refirió al tema y volvió a pedir que se transfiera la competencia de las rutas, para que Santa Fe pueda hacerse cargo del arreglo: “Nos encontramos prácticamente en el comienzo de la cosecha gruesa y las rutas nacionales están en muy mal estado”.

El reclamo no es nuevo. Los pedidos para que Nación se interiorice sobre el estado de las rutas nacionales se remontan a las primeras semanas de la gestión Pullaro. Sin embargo, más de un año después, poco se avanzó en el tema. Por eso, este lunes Enrico cuestionó fuertemente el desinterés del gobierno nacional en la materia. “Para el gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”, criticó en rueda de prensa este lunes en Rosario, durante la presentación del programa “Llave” que ofrece una serie de facilidades económicas y burocráticas para los santafesinos que alquilan.

“No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas”, cuestionó el funcionario provincial. Y añadió: “Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”. Ante ese escenario, Enrico señaló que el gobernador “analizó la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia” por este tema: “No nos gusta, pero alguien de la Nación tiene que poner la cara por esto”.

Además de la falta de mantenimiento y las reparaciones que se necesitan, lo que genera malestar en la Casa Gris es la falta de respuestas a los múltiples pedidos, solicitudes y reclamos, que caen en saco roto en la Casa Rosada: “En las rutas hay muertos y lamentablemente va a seguir habiendo, pero a Nación no le importa. Les mando mensajes a los de Vialidad, les digo que hubo otro muerto, y falta que me pongan el disco de la risa. Ahora, si ese muerto fuera en Capital Federal, en el Obelisco o en la General Paz, ahí sí tienen plata, porque para Buenos Aires sí tienen, pero para el interior no. Esa es la verdad”.

En ese marco, Enrico reconoció que en Santa Fe también hay rutas provinciales en mal estado, pero aseguró que el gobierno está ocupado en el tema, a diferencia de lo que pasa con el gobierno nacional. “Es gente que viaja en avión por el mundo, es muy difícil que entiendan el problema”, cuestionó y agregó: “Desde la provincia le hemos dado asfalto a Nación para que repare sus pozos en la ruta 11, en la 34 y en la 168. Son 2.700 kilómetros de rutas nacionales que hay en Santa Fe. Le damos asfalto, les pedimos que nos den las rutas y no pedimos nada a cambio. Más no podemos hacer”.

Ni las transfieren, ni las arreglan

Un par de horas más tarde, Pullaro fue consultado sobre el tema en el marco de la presentación del Operativo Verano 2025. Se trata de la estrategia interministerial desplegada por el gobierno para los meses de verano con el objetivo de que las personas que transiten por la provincia “se sientan seguras, protegidas y cuidadas”. Ante la consulta de la prensa, el mandatario provincial destacó las inversiones realizadas por el gobierno santafesino en materia de seguridad vial.

“Ya llevamos 2.800 kilómetros de rutas repavimentadas, lo que implicó un esfuerzo económico muy grande porque las rutas no habían tenido mantenimiento. Y se han invertido 500 millones de dólares en obra pública, tanto en los cascos urbanos como en las rutas de la provincia de Santa Fe”, sostuvo Pullaro. “Lamentablemente, y esto lo tengo que decir con dolor, fuimos en muchas oportunidades a dialogar con el gobierno nacional. Hicimos un acuerdo, que fue el Pacto de Mayo, en donde se iban a arreglar, repavimentar y bachear las rutas nacionales. Nos encontramos prácticamente en el comienzo de la cosecha gruesa y las rutas nacionales están en muy mal estado”, cuestionó.

En ese sentido, el gobernador volvió a pedir que Nación ceda la competencia sobre las rutas, para que sea la Casa Gris quien se ocupe de los arreglos. Pero esas negociaciones, que en algún momento parecían avanzadas, finalmente no prosperaron. El saldo es un número importante de accidentes fatales, reconocidos por la propia gestión provincial. “En la provincia de Santa Fe las rutas están muy mal. Hay muchos muertos en siniestros viales, que se dan semanalmente en rutas nacionales”, lamentó Pullaro, apuntando principalmente al estado de la ruta AO12, que conduce todo el circuito portuario de la región.

“Pedimos con mucha fuerza que el gobierno nacional pueda tomar dimensión del estado en el que están las rutas. Primero, para que las arregle y haga los bacheos y los arreglos de rutas. En segundo término que corte los yuyos y que ilumine para que podamos tener transitabilidad. Lo estamos haciendo nosotros, pero en muchos casos no nos corresponde”, sostuvo Pullaro. “Tenemos expectativas de que el diálogo pueda ser positivo y desde ese lugar se pueda empezar a resolver. Si el gobierno nacional transfiere las rutas, la provincia de Santa Fe va a hacer un gasto importante de recursos para ponerlas en el estado que tiene que estar. Pero en este momento ni nos la transfieren, ni las arreglan”, añadió.