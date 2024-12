Cuatro sospechosos de haber atacado a tiros al exfuncionario de Turismo de Bariloche Gastón Burlon durante sus vacaciones familiares en Río de Janeiro fueron identificados, pero el juez decidió no detenerlos por una insólita explicación. De acuerdo a medios locales, el juez de turno Orlando Eliazaro Feitosa no dictaminó las detenciones de los acusados porque "no se trataba de una situación urgente".

"A pesar de la gravedad de los hechos, esta circunstancia por sí sola no justifica la intervención de este Tribunal de turno, por lo que el caso puede ser evaluado por el Tribunal Natural", explicó el magistrado.

Según se estableció, entre los identificados figura quien presuntamente disparó contra la camioneta en la que iba la víctima.

El 12 de diciembre, Burlon y su familia volvían de visitar el Cristo Redentor cuando el GPS los dirigió por un camino erróneo que los introdujo en una de las favelas más peligrosas de Brasil. Fue allí donde el exfuncionario fue atacado a tiros. Recibió un disparo en la cabeza que lo dejó en grave estado.

El jueves por la noche fue operado y, aunque se trató de una cirugía exitosa, todavía sigue en coma con pronóstico reservado y grave en el Hospital Souza Aguiar.

La investigación del caso fue asumida por la Comisaría Especial de Apoyo al Turismo (DEAT), que realizó las labores de peritaje en el lugar del ataque e interrogó a los familiares del exfuncionario, según la Policía Civil de Río de Janeiro.



Burlón fue secretario de Turismo de Bariloche durante la gestión de Gustavo Gennuso y hace casi un año asumió la presidencia de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil. Tiene una larga carrera tanto como empresario como en cargos públicos en el área de turismo, que inició como responsable por una agencia de turismo en San Carlos de Bariloche. En 2017 asumió como secretario de Turismo de la ciudad, cargo que ejerció por seis años.