Las llamas dañaron el Campo de Golf de Palermo y alcanzaron una gran altura hasta llegar a la copa de los árboles, en plena Ciudad de Buenos Aires. Aún se desconocen las causas del incendio. Fuentes del SAME aseguraron durante este martes por la tarde que “el incendio es de pastizales y arboleda sobre la calle Tornquinst. Al momento no informaron lesionados”. Entre el SAME, los Bomberos de la Ciudad y cinco móviles policiales, lograron detener el feroz incendio. Las canchas de golf perjudicadas por el fuego se encuentran en la Avenida Tornquinst 6397, frente a los lagos de Palermo, cerca del Lawn Tennis Club, del Club de Gimnasia y Esgrima (GEBA) y del Hipódromo. Este incendio ataca a uno de los grandes pulmones verdes de la Ciudad. El tránsito en la zona, en Ernesto Tornquinst entre La Pampa y Valentín Alsina, fue cortado. El servicio de emergencias envió cinco ambulancias pero no hubo ningún afectado. Los bomberos combatieron las llamas con varias dotaciones durante más de una hora. No había casi nadie en el club en ese momento y se cree que el origen del incendio sería desde el lado de afuera de la reja que separa al campo del espacio público donde camina gente.