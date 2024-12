El Centro de Salud Mental Nº1 de Núñez está más cerca de salvarse. La Legislatura porteña aprobó su protección como "equipamiento especial" en medio del intento del Gobierno de Javier Milei por vender el edificio para el negocio inmobiliario. Las tierras, sin embargo, siguen en manos de Nación que por ahora mantiene la idea de venderlas mientras los y las trabajadoras del centro esperan la resolución judicial de una acción de amparo que busca frenar esa enajenación.

Como informó este diario el jueves pasado, la protección fue aprobada en el marco del tratamiento del Código Urbanístico (CUR) y por iniciativa de la oposición. Así, los terrenos de Manuela Pedraza al 1500 quedaron catalogados dentro del listado de "equipamientos especiales" del Código, lo que implica que a partir de ahora tendrán una normativa de usos y constructividad específica, más allá de lo establecido para el barrio en general. Se mantienen sus usos en el marco del área de salud y se prohíbe la construcción de edificios.

Belén Ramírez, psicóloga del lugar, habló con AM 750 y celebró la noticia señalando que la catalogación permite "poner a salvaguarda el centro, al menos por ahora, en el CUR". "Este régimen especial dice que no se puedan realizar torres y nos da una protección", agregó. La asamblea de trabajadores del lugar, sin embargo, se mantendrá en alerta hasta que el gobierno de Milei anuncie que dará marcha atrás con la decisión. Ramírez advirtió en este sentido que "las tierras todavía son de Nación, aún no nos sacaron del decreto de venta y la subasta sigue estando, por eso estamos buscando una cautelar para evitarla".

En efecto, los terrenos todavía aparecen, aunque sin fecha concreta, en el listado de "subastas próximas" que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abrió el mes pasado para vender los inmuebles y las tierras que Milei autorizó a enajenar mediante decreto. El centro está erigido sobre un terreno de casi 1400 metros cuadrados en una zona de alta cotización que, advirtió Ramírez, "está asediada por negocios inmobiliarios y rodeada de torres". En el centro trabajan actualmente 110 personas sin contar a los residentes y concurrentes.