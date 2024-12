Hernán Crespo recordó su paso por la Selección Argentina y arremetió contra su entonces entrenador, Marcelo Bielsa, al que acusó de haberle fallado por no cumplir con su palabra. Además, aseguró que había renunciado al equipo, algo que nunca se hizo público ya que fue el propio técnico el que dimitió antes de que el equipo jugara su siguiente compromiso.

El exdelantero de River y la Selección, de 49 años, dio detalles de su relación con el actual técnico de Uruguay durante su paso entre 1998 y 2004 en la Albiceleste. Crespo fue contundente y habló de la falta de palabra de Bielsa y los problemas que tuvo el entrenador rosarino en el manejo del plantel argentino en aquellos años, con episodios que los distanciaron definitivamente.

Durante la entrevista brindada a Juan Pablo Varsky, Crespo se explicó sus diferencias, surgidas a partir de la decisión del DT de preferir a Gabriel Batistuta en su posición. "Cuando llega (Bielsa) a la Selección, yo había ganado la Copa Italia con Parma, siendo goleador. En ese año yo hablo con él y le digo que quiero jugar de nueve", relató el ahora técnico.

"Me dice 'bueno, pero si tuvieras que jugar por afuera, ¿te gustaría por izquierda o derecha'´. Yo le dije 'de nueve'", y remarcó: "Antes de que se fuera, le dije 'si Batistuta va a jugar porque se llama Batistuta y va a ser siempre así, no me llame más a la Selección. Si vamos a competir no tengo ningún problema, no me tiene que garantizar ningún minuto'".

Posteriormente, manifestó: "Le consulté si iba yo a jugar si estaba en mejor nivel y me dijo que 'sí, lógico, pero es difícil dejar en el banco a alguien como Batistuta'" y agregó: "'Si usted me da la palabra que vamos a competir, no tengo ningún problema', le dije. Después no la cumplió".

Tras estas acusaciones, Crespo rememoró su trayectoria por los años previos al Mundial de Corea-Japón 2002, que resultó el detonante de su malestar con el técnico. "En el último entrenamiento antes del partido ante Nigeria en el Mundial jugué para los titulares, y el día del partido, media hora antes, llama a un grupo de jugadores. 'Bueno, muchachos, todos ustedes van a ir al banco'. A partir de ahí dije 'no te creo más'". Crespo fue suplente de Batistuta en los tres partidos ante Nigeria, Inglaterra y Suecia, aunque ingresó en los tres en la segunda parte. Ante los suecos marcó el tanto del empate tras capturar el rebote del penal que le atajaron a Ariel Ortega.

Por otra parte, el exatacante dio detalles de la convivencia con el técnico rosarino y la predilección por Batistuta que encendió los roces. "Cuando terminó el Mundial 2002 lo volvimos a aclarar. Le dije que la Selección estaba por encima de los hombres y nombres, pero que no le creía más. Que si me llamaba, iba a estar, pero que no le creía más. Así fue durante el resto del ciclo", explicó Crespo.

Igualmente, el autor de 35 goles en 64 partidos con la Selección (4 en 8 en Mundiales, reveló que, tras estas diferencias con Bielsa, eligió renunciar a la Argentina: "'Mientras esté usted, no vengo nunca más. No voy a tolerar ninguna falta de respeto'. Ahí fue cuando renuncié a la Selección, pero nadie se dio cuenta porque Bielsa se fue después ante Perú y volví con (José) Pekerman", cerró el ahora DT, de reciente paso por Emiratos.