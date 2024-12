Diputados y diputadas de todos los bloques, excepto La Libertad Avanza, resolvieron pedir información sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para saber cuáles son las implicancias para Argentina. La Comisión del Mercosur de la Cámara baja pidió más información sobre el trato que se firmó el 6 de diciembre en Montevideo, Uruguay, y acordaron pedir precisiones a la Cancillería.

Los legisladores de Unión Por la Patria (UxP), Encuentro Federal, UCR, y PRO coincidieron en el pedido al gobierno de Milei para conocer cuál es el impacto en nuestro país. El presidente de la comisión, Roberto Mirabella (UxP), señaló que la intención de la reunión no es empezar a debatir el acuerdo porque "lo que se comunicó y lo que se declaró es que se finalizaron las negociaciones", sino que quieren conocer "los alcances, obviamente qué valoraciones hace y también ponernos a disposición, porque el debate de este acuerdo va a terminar en el Congreso".

Debido a la transcendencia del acuerdo se le pedirá por una nota a la Cancillería para que de más información. Mirabella advirtió que si se tardó más de 20 años discutiendo el acuerdo es porque "no es un tema sencillo" y subrayó que el Mercosur "es una integración que está en pañales con respecto a la integración que tiene la Unión Europea, que tiene una unidad común, tiene un Parlamento Europeo que resuelve cosas, cosas que nosotros tampoco tenemos".

El legislador de Encuentro Federal Esteban Paulón criticó al Gobierno porque no convocar a extraordinarias y dijo que el Congreso "este año que ha tenido un funcionamiento un poco errático". "En lo personal creo que es muy positivo el anuncio que se hizo entre la Unión Europea y el Mercosur del avance de las negociaciones, que en 2019 tuvieron un punto de avance importante también durante el gobierno del presidente Macri, cuando se firmó el primer acuerdo que después suscitó una venda fundamentalmente por la oposición de Francia y algunos otros países de la Unión Europea", dijo el santafesino.

Por su parte, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que “está faltando información”. “Hay que requerir al Poder Ejecutivo que nos envíe”, dijo y pidió “escuchar la voz de los sectores productivos, de la sociedad civil”. "Yo creo que la lectura que tenemos que hacer de lo que se ha concluido tiene que ser con los anteojos de los intereses nacionales, que deben estar por arriba de todo”, agregó.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias (PRO), recordó que en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un "preacuerdo que se frenó porque la Unión Europea presentó una serie de objeciones en el aspecto ecológico y a eso le siguió un contradocumento con exigencias por parte del Mercosur". Por su parte, el diputado Santiago Cafiero (UP) mencionó que “el acuerdo comercial ya se cerró, no se reabrió esa discusión; lo que hay posteriormente es un documento paralelo de medioambiente, que no modifica el acuerdo comercial de 2019”. “Yo quiero saber si la delegación argentina planteó este tema, porque esto tiene un impacto directo en las exportaciones”, agregó.