La hermana del presidente, Karina Milei, encabezó un acto con referentes de La Libertad Avanza de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para cerrar el año y encarar el que viene, que será electoral. Además de buscar destacar su liderazgo como presidenta del partido y como posible candidata para el año que viene, dijo que "estaré donde mi hermano la necesite", el acto fue, también, un mensaje para el PRO y para Mauricio Macri, que la semana pasada dijo que su partido va a ir solo a las elecciones, con candidatos propios en todas las provincias. El evento se dio en el bastión del partido amarillo y lo que pase en ese distrito repercutirá, por supuesto, en lo que pueda llegar a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas.

En el Teatro Gran Rivadavia de Floresta, rodeada de militantes y dirigentes que comenzaron a ingresar antes de las cinco de la tarde --y que se fueron ubicando en las butacas del evento cerrado para la prensa--, la secretaria general de la presidencia expresó: "Necesitamos llenar el Congreso, necesitamos legisladores y diputados para que las ideas de la Libertad puedan cambiar realmente la argentina", algo que repitió en los distintos actos que encabezó en las provincias durante los últimos meses. Todos los oradores mencionaron también la importancia de dar "la batalla cultural", y se mostraron confiados con que tienen "hoy más que nunca el apoyo de la gente". "Nos dijeron que este Gobierno duraría un mes. Y, sin embargo, acá estamos con un año de gestión y dando la batalla cultural", expresó Karina.

Luego, Karina recordó que "cuando Javier Milei se presentó para Diputado nos dijeron que iba a ser imposible y cuando dijimos que competiríamos en las presidenciales, peor, nos decían de todo. Y, sin embargo, acá estamos. También nos dijeron que este Gobierno duraría un mes”. Para la hermana del Presidente, "todos los que dijeron esto son los mismos que no querían que nada cambiara. Y ahora que están viendo los resultados de nuestro primer año de gestión tienen mucho miedo”. Una vez más, la secretaria general de la presidencia eligió a "la casta" como el enemigo a confrontar: "Vamos a seguir luchando por la Argentina, nos van a combatir pero no nos van a derrotar nunca”, disparó y subrayó: "Por favor sigamos trabajando, porque el daño que ha hecho la casta es demasiado grande. No nos podemos rendir, dormir en los laureles, porque ellos están organizados. Sigamos trabajando todos juntos por nuestras ideas”.

Cerca de las seis y media de la tarde, la hermana del Presidente llegó con su camioneta negra al teatro de Floresta. Minutos después arribaron los hermanos Menem: Martín y Lule. Dos de sus principales aliados y quienes la ayudan con el armado partidario, al igual que Sebastián Pareja.

La primera en hablar fue Pilar Rámirez, titular del partido en CABA. Antes de subir al escenario, ella se mostró muy contenta por la incorporación del exsecretario de Seguridad porteño Diego Kravetz, como número dos de la SIDE. "Es un cuadrazo", dijo. Todos en el oficialismo lo tomaron como un triunfo ante los Macri: "Bienvenido a las fuerzas del cielo", le decían jocosos. Ramírez también criticó a los que votaron con el PRO en el Congreso y los trató de "traidores". "Hay que tener convicciones de verdad. Convicciones para votar y para plantarse cuando hay que plantarse. Cuidado con los que se disfrazan de libertarios pero, a la hora de la verdad, traicionan a la gente votando impuestazos o negociando para mantener privilegios y un Estado gigante", disparó. Uno de los grandes ausentes fue el legislador y excandidato de LLA a jefe porteño, Ramiro Marra.

Después de Ramírez, fue el turno de Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia de Buenos Aires. Al ingresar al teatro, el hombre cercano a Karina dijo que "estamos plantando bandera para dar la pelea tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires” y añadió que para él la hermana del Presidente sería "sin dudas una excelente candidata", en las próximas elecciones. Sobre el escenario, en tanto, Karina habló del tema: "yo siempre voy a estar donde mi hermano me necesite. Porque como dice Javier, nosotros somos un mero instrumento de la causa. Nosotros estamos dispuestos a dejar la vida para cambiar la realidad de la Argentina", dijo.

Más allá de los dirigentes más cercanos a Karina como Lule, Martín Menem, Pareja y Pilar Ramírez, también ingresaron al teatro miembros de "las fuerzas del cielo", la agrupación "libertaria" de jóvenes, que tiene como uno de sus referentes a Daniel Parissini, alias "el Gordo Dan" y que responde a Santiago Caputo. Estuvieron el diputado bonaerense, Agustín Romo; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; Lucas Luna y Ezequiel Acuña. Del otro lado, en tanto, participó Sharif Menem, quien Karina postula o prefiere como referente de la "juventud" libertaria. La que intentó, pero no pudo ingresar al acto fue Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano. Sí lo hicieron los padres de los Milei, a quienes Karina les agradeció la presencia durante el acto.

Otro de los presentes fue el diputado José Luis Espert. Cuando ingresó disparó que él "va a competir el año que viene" para renovar su banca. Además, sobre la discusión con el PRO, agregó que "todos los que pensamos en una argentina diferente deberíamos ir juntos". El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue otro de los que dio el presente. Moderó el acto y fue presentando a los oradores. Entre el público no faltaron los cánticos: "no vuelven más", decían algunos. Otros gritaban "ratas", cada vez que se mencionaba al kirchnerismo.

El que habló antes de Karina fue el vicepresidente del partido, Martín Menem. Como si fuera un orgullo, recordó un encuentro que tuvieron Milei y su tío, el expresidente Carlos Menem. "Esa primera reunión iba a durar una hora y terminó siendo de cuatro", se jactó y agregó: “Trabajemos juntos, no nos dejemos llevar por ninguna interna, porque del otro lado hacen que están todos peleados y se juntan en épocas electorales.

Para terminar, Pareja y Ramírez firmaron un acuerdo para llevar adelante una "agenda común entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires", dijeron que se tratará de "trabajar en políticas públicas que nos permitan tener coordinación en las legislaturas de ambos distritos". El verdadero mensaje del acto, sin embargo, fue para el PRO: Karina demostró que logró construir un partido en un año y que, si el PRO no quiere, ellos están trabajando para ir separados. Es el mensaje repiten en Casa Rosada. Desde el triángulo de hierro consideran que el PRO está en proceso de desaparecer y ser absorbido por LLA y que, en caso de que les vaya bien, ellos podrían conseguir 19 bancas junto al PRO en Provincia de Buenos Aires, pero separados 16. "Si vamos solos metemos 16, más los 3 que metan ellos. Si vamos juntos metemos 19. No son clave", analizan.