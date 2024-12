El piloto neozelandés Liam Lawson reemplazará al mexicano Checo Pérez y será el nuevo compañero del tetracampeón del mundo Max Verstappen en la escudería austriaca Red Bull en la temporada 2025.

Esta movida de Red Bull podría abrirle una puerta al argentino Franco Colapinto de cara al 2025, ya que el neozelandés dejará vacante su asiento en Racing Bulls, la segunda escudería de Red Bull. Sin embargo, por el momento todo apunta a qu ese lugar lo ocupará el francés Isack Hadjar, reciente subcampeón de la Fórmula 2 y miembro de la Red Bull Driver Academy.

Lawson x Pérez

Tras el acuerdo entre Pérez y Red Bull para separar sus caminos a final de la temporada 2024, la escudería austriaca redujo la lista de posibles candidatos al asiento al japonés Yuki Tsunoda y al neozelandés Liam Nawson.

Finalmente, Lawson se impuso sobre Tsunoda gracias a su buen andar durante las dos últimas temporadas, en las que reemplazó a Daniel Ricciardo durante cinco carreras a finales de 2023 y luego al australiano a partir del Gran Premio de los Estados Unidos en adelante en 2024.



Lawson afirmó cumplir "el sueño de toda la vida" en declaraciones a la escudería Red Bull: “Ser anunciado como piloto de Oracle Red Bull Racing es el sueño de toda mi vida”.

“Es algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora", añadió.



El jefe de la escudería Red Bull Christian Horner manifestó su felicidad por el fichaje: “Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam a lo largo de sus dos períodos con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de mezclarse con los mejores y salir victorioso" expresó.