El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron hoy el nuevo Centro de Operaciones Municipal de la ciudad, que, bajo principios de orden, coordinación y eficiencia, centralizará funciones de distintas áreas que se encontraban distribuidas y atomizadas en seis sedes diferentes.

“Estamos recuperando el valor de un edificio fundacional, que unifica a partir de hoy las áreas de Seguridad, Control Urbano, Emergencias Territoriales, Patrullas Municipales y Central de Llamados”, anunció el jefe comunal durante el acto de presentación, del que participaron autoridades locales y bonaerenses, trabajadores y vecinos. “Un centro operativo modelo, que será uno de los más modernos de la provincia y que nos permitirá mejorar la capacidad de respuesta del Municipio, a la vez que optimizará la calidad de las políticas desplegadas para prevenir la comisión de delitos y atender las emergencias”, continuó el jefe comunal, y enfatizó que “Una ciudad ordenada es la base del desarrollo”.

Por su parte, Kicillof expresó: “Como gobernador de la Provincia, estoy orgulloso de que se esté poniendo en el lugar que corresponde a la capital bonaerense, devolviéndole su brillo y esplendor”.Asimismo, el Gobernador destacó la puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo y destacó: "Hacía falta en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, que hubiera un intendente que la conociera, que la amara y que viniera a transformarla como la está haciendo ahora Julio”. Y subrayó que “este centro de operaciones representará al cerebro de la ciudad”.

El COM estará equipado con tecnología de punta que hará posible el monitoreo y la coordinación del accionar de más de 900 cámaras, 100 patrulleros, 400 agentes de control urbano y otros recursos destinados a perfeccionar el accionar del Estado frente a la delincuencia, las emergencias e inconvenientes vinculados al ordenamiento urbano.

“La inauguración de este centro no es un hecho aislado, sino que representa un nuevo capítulo en el proceso de reconstrucción de la administración pública municipal con políticas públicas innovadoras que den respuestas efectivas a las problemáticas que nuestra ciudad atraviesa en este siglo XXI”, sostuvo Alak.

Cabe señalar que las áreas que ahora funcionarán en el COM no solo estaban físicamente distanciadas, sino también completamente descoordinadas, impidiendo la gestión de respuestas rápidas y adecuadas ante emergencias. Además, la sede de 20 y 50 se encontraba en muy malas condiciones, con oficinas en peligro de derrumbe, más de 2 mil motos abandonadas y otros objetos en desuso. “En solo sesenta días logramos transformar un edificio ruinoso, en el corazón de la ciudad, en uno de los centros operativos municipales más grande de la provincia de Buenos Aires”, destacó el intendente platense, haciendo hincapié en la importante puesta en valor que se llevó adelante en el lugar, de donde se sacaron más de cien camiones de basura. “El COM significa un cambio de paradigma en la manera en que se implementan las políticas de prevención y seguridad en la ciudad, que parte del concepto de integralidad. Constituye una herramienta de gestión inteligente para aportar mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos”, agregó el mandatario.

Finalmente, Alak subrayó: “La puesta en funcionamiento de este centro estratégico es un hito que nos reafirma el camino que hemos iniciado, con el apoyo de este gran gobernador, para rejerarquizar a la ciudad capital de La Plata”.

Vale recordar que, como parte de esta línea de gestión, semanas atrás también se inauguró el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), que centralizó y simplificó 75 trámites que previamente se realizaban en ocho edificios y doce oficinas diferentes.

Seguridad, atención telefónica y emergencias climáticas

Trabajarán en el COM cerca de 140 operadores capacitados y especializados que monitorearán las más de 900 cámaras activas con las que cuenta la ciudad tras la incorporación de nuevos dispositivos que hizo posible la gestión del intendente Julio Alak. Además, para promover el orden público se pondrá en funcionamiento un nuevo sistema más eficiente y centralizado que coordinará a los 400 agentes de Control Urbano encargados de realizar tareas de ordenamiento del tránsito, control vehicular y de cargas, seguridad vial, intervención en siniestros, habilitación al transporte de pasajeros e inspecciones industriales, comerciales y ambientales.

Asimismo, el playón será la sede de estacionamiento de las 100 nuevas patrullas con sistema de geolocalización recientemente incorporadas por la Comuna para realizar tareas de prevención con un despliegue más eficiente y coordinado. Esto representa una mejora significativa, considerando que en diciembre de 2023 la ciudad contaba apenas con 16 móviles en mal estado. Por otra parte, la Central de Llamados nucleará a los tres call-centers que existen actualmente, incorporando un nuevo sistema informático que georreferenciará llamados y ofrecerá una respuesta eficiente a las solicitudes de los vecinos y las vecinas.

A su vez, el COM dispondrá de una nueva sala de estudio de imágenes que proveerá de información útil a la Administración de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de Seguridad para aportar a la labor judicial en la capital bonaerense, así como de un área de análisis criminal y de otra de prevención de delitos. El nuevo polo integrará también al área de Emergencias Territoriales con el objetivo de prevenir y abordar distintos fenómenos hidrometeorológicos según lo que demanden los niveles de atención amarillo, naranja y rojo, realizando monitoreos para evaluar el riesgo en tiempo real en el marco del Plan de Reducción del Riesgo Hídrico elaborado por la UNLP.

Capacitación de personal y educación ciudadana

La inauguración del COM contempla capacitaciones en colaboración con el Gobierno bonaerense para contar con recursos humanos profesionalizados y actualizados a través de cursos en distintas materias, como, por ejemplo, ciberdelitos. Al mismo tiempo, se trabajará en educación ciudadana, llevando talleres de educación vial a distintos ámbitos de la ciudad, como jardines y escuelas, y fomentando de esa manera el conocimiento y el respeto de las normas que ordenan la vida en comunidad.

Un trabajo por etapas

En esta primera etapa, todas las áreas de operaciones municipales quedarán centralizadas para alcanzar una mayor eficiencia operativa en la ciudad.Próximamente, la Municipalidad duplicará el número de cámaras activas hasta superar las 2 mil, incorporando tecnología analítica, que, combinada con inteligencia artificial, permitirá resolver hechos con mayor eficacia.

Además, la gestión de Alak instalará un anillo digital para controlar el ingreso y el egreso de vehículos en 50 de los principales accesos y la circulación en las principales avenidas de la ciudad a través de 100 lectoras de patentes.