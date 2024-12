El delegado de base de la UOM en Acindar Villa Constitución, Luciano Molina, explicó en la 750 la situación que se vive en la planta siderúrgica luego de la suspensión de 700 trabajadores y 400 contratistas y expresó en forma irónica que es “el regalito de Navidad” que les dio la patronal.

“Todo el año venimos muy golpeados con suspensiones y despidos. Se perdieron cerca de 600 puestos de trabajo en esta empresa y en una ciudad que tiene 50 mil personas y que vive alrededor de la economía de Acindar. Se nota mucho en la economía local que haya una baja de turnos, un recorte salarial”, lamentó Molina.

Asimismo, señaló que para esta fechas, "con la cobertura de vacaciones, siempre entran unas 400 o 500 personas a cubrir vacaciones, y este año no ingresan”.

“Se nota la crisis fuerte, producto de la obra pública, que es lo primero que paralizaron, y que esta empresa vive prácticamente proveyendo los insumos”, detalló.

Vacaciones obligadas

Además, Molina contó que Acindar envió cartas documento y dio vacaciones a sus trabajadores, no contemplando la ley.

“La empresa, en una completa ilegalidad, no cumplió con los 45 días de antelación para comunicar las vacaciones, las comunicó vía carta documento. A quien no le llegaba daba por hecho que estaba notificado. Las fraccionó, cosa que por ley tampoco lo puede hacer, a mí me corresponden 28 días y me dieron 21, y lo acomodan al plan de producción de 2025. Están en una etapa en la que se creen por encima de la ley”, alertó.

Por otra parte, remarcó que si bien "la crisis es real e importante", la situación de conflicto "es generada por ellos mismos para pasar un plan de ajuste dentro de las plantas”.

“Más allá de si el Gobierno se junta con la CGT o no, las empresas siguen avanzando contra los derechos de los trabajadores, y es el trasfondo que buscan. Estamos con el salario de junio, ni paritarias nos quieren dar”, indicó Molina.

“Somos alrededor de mil trabajadores efectivos de planta y otro porcentaje similar tercerizados. Han hecho un mix entre vacaciones forzosas y suspensiones al 75%. Los suspendidos están recibiendo el 75% del sueldo de junio”, cerró.