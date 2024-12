Un conjunto de economistas provenientes del peronismo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la creación de un nuevo espacio, concebido como una usina de ideas y propuestas para la Argentina. "Desde una mirada crítica al gobierno de Javier Milei, el Grupo Ceibo se propone contribuir al diseño de un programa económico que combine las bases de la tradición peronista con soluciones innovadoras para el contexto actual", expresaron por medio de un comunicado.

En ese sentido, precisaron que el objetivo es "aunar banderas históricas del ideario justicialista como la industrialización y el fortalecimiento del mercado interno con otras inherentes al capitalismo del siglo XXI como la transición energética, la transformación digital y el desarrollo sostenible y sustentable".

El Grupo Ceibo toma su nombre de la flor nacional argentina y entre sus miembros fundadores, se destacan:- Roberto Feletti: ex secretario de Comercio Interior y ex viceministro de Economía de la Nación- Felisa Miceli: ex ministra de Economía de la Nación y ex presidenta del Banco Nación.- Alejandro Vanoli: ex presidente del Banco Central y ex titular de la Comisión Nacional de Valores.- Fernanda Vallejos: ex diputada nacional.- Martín Di Bella : ex director ejecutivo de ARBA y ex secretario de Hacienda de la Nación- Pablo Tonelli: economista y asesor de numerosos dirigentes peronistas en las últimas décadas. "Este equipo, con amplia experiencia en gestión y administración pública, busca contribuir con su conocimiento a la construcción de una alternativa política y electoral peronista que vuelva a conectarse con las mayorías populares y proyecte un país para todos y todas", destacaron.