La ocupación hotelera volvió a caer en octubre un 6,8 por ciento interanual medida en términos de cantidad de viajeros, según informó Indec el jueves. Este año, el balance del turismo para el país es negativo, en buena medida por la apreciación cambiaria que defiende el Gobierno, que estimula la salida de viajeros hacia el extranjero al tiempo que encarece los precios domésticos, desalentando el ingreso de turistas. La cantidad de viajeros residentes cayó 5,3 por ciento interanual en octubre y la de no residentes, un 12,5 por ciento. Medido por cantidad de pernoctaciones, la caída fue del 10,5 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Indec muestran que se derrumbó la actividad en el sector, que ya en el período de vacaciones de invierno había arrojado números negativos. Este verano se espera que la ocupación hotelera en el país pierda dinamismo dado que avanzan los viajes al extranjero, en especial a Brasil, cuya moneda sufre una fuerte devaluación.

No es poca la cantidad de dólares que pierde el país por el turismo emisivo. Se cree que parte del aumento reciente en las cotizaciones cambiarias responde a la demanda de dólares para vacacionar afuera este verano. Se supo también que el presidente no se tomará vacaciones –ya viajó demasiado al extranjero este año-, al tiempo que pidió a sus ministros que contengan sus esperanzas y no se dirijan a destinos “ostentosos” esta temporada.

Caída del turismo

En cantidad de pernoctaciones, en octubre de 2024 se estimaron 3,7 millones de estadías en establecimientos hoteleros y parahoteleros del país. Esto implicó una disminución de 10,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, las pernoctaciones de viajeros residentes y las de no residentes registraron una baja de 9,1 y 16,1 por ciento, respectivamente.

En cuanto al tipo de hospedaje, el 31,7 por ciento de las pernoctaciones se realizaron en hoteles 4 y 5 estrellas, mientras el 30,7 por ciento lo hizo en hoteles 3 estrellas, apart y boutiques, el 20,5 por ciento en establecimientos parahoteleros y el 17 por ciento en Hoteles 1 y 2 estrellas. La estadía promedio fue 2,3 noches, esto es 4 por ciento menos que el mismo mes del año anterior. Los hoteles 1 y 2 estrellas tuvieron la mayor estadía promedio, con 2,6 noches, seguidos por los establecimientos parahoteleros con 2,5 noches. La región turística que presentó la mayor estadía promedio fue Buenos Aires con 3 noches, seguida por Patagonia con 2,6 noches.

En términos de cantidad de viajeros, el total llegó a 1.604.150, lo cual marca una caída de 6,8 por ciento contra octubre de 2023. En el caso de los residentes, que son mayoría y sumaron 1.284.402, la caída fue de 5,3 por ciento mientras en el caso de los no residentes el deterioro fue mayor, del 12,5 por ciento, y totalizaron 319.748 viajeros.

Según los datos del Indec la cantidad de viajeros en el país cayó en todas las regiones turísticas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), preferida por los turistas extranjeros, los visitantes se redujeron un 10,5 por ciento hasta totalizar 342.625 personas. Le sigue en importancia la Patagonia, con 332.735 visitantes, una cifra que se redujo 5,9 por ciento respecto a un año atrás.