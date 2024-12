Paul McCartney cerró su gira mundial este jueves en Londres y con un toque muy especial: Ringo Starr subió al escenario, para lo que significó un nuevo reencuentro entre los dos beatles vivos.

El concierto tuvo lugar en el O2 Arena de Londres. Starr, de 84 años, se sumó en medio de una ovación para dos clásicos de la legendaria banda de Liverpool: "Helter Skelter" y "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

La actuación del jueves fue la última de la gira Sir Paul's Got Back, en la que McCartney, de 82 años, Francia, España, Brasil y la Argentina, entre otros países. De hecho, hizo dos fechas memorables en River, en octubre pasado.

Además de Starr, también subió un integrante de The Rolling Stones. El guitarrista Ron Wood se unió a McCartney para tocar "Get Back". Fue una interpretación especial, porque el exbeatle usó el bajo original Hofner 500/1 con el que registró el tema, y que le fuera robado en 1972. El músico pudo recuperarlo a comienzos de este año.

En los últimos años ha sido usual que Paul y Ringo coincidan en concierto, como en la incorporación de Starr al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015 y en la última gira de Sir Paul, Freshen Up, en 2019.

En la despedida de la gira, McCartney tocó casi 40 canciones en varios instrumentos y hubo momentos tocantes. En el concierto, Paul tocó "In Spite of All the Danger", la primera canción grabada por The Quarrymen, la banda que después devino en The Beatles, y que integró con John Lennon y George Harrison.

Además, en la versión de "Wonderful Christmastime" se sumó un coro de niños.