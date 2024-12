El Sindicato de Camioneros de Santa Fe alineado a la Federación Nacional cuya máxima referencia es Hugo Moyano, realizó el balance del año con saldo positivo pese al contexto actual de ajuste y retracción de la economía. Juan Chulich, el secretario general del gremio y titular de la obra social en Santa Fe, reconoció que “pese a las dificultades que se derivan de las políticas implementadas por el gobierno nacional que atentan contra el trabajo argentino, nuestra institución ha crecido y seguimos siendo la referencia para los camioneros santafesinos”. Chulich destacó que en la reciente participación del sindicato en el Congreso Nacional de Camioneros celebrada en la ciudad de Buenos Aires, la entidad sumó dos congresales más que el año pasado, lo cual es un indicador del incremento en la base de afiliados de la organización. “Hoy Santa Fe tiene una gran representación en la Federación. Somos una de las provincias que cuenta con más afiliados. Es un gran mérito teniendo en cuenta que arrancamos desde cero hace nada más que cinco años”, destacó.

Desde la entidad camionera el año 2024 fue evaluado como el de la consolidación definitiva. Luego de las distintas vicisitudes que atravesó, en la que enumeran trabas judiciales, persecuciones, allanamientos, logró afianzarse con una base estable de trabajadores, delegados en múltiples empresas de la provincia y mostrarse como referencia no solo de la Federación comandada por Moyano, sino también de la CGT, ya que la organización camionera detenta uno de los tres lugares dentro de la conducción de la central obrera.

“Nos ha tocado transitar un año con muchos obstáculos. Con las paritarias pudimos acompañar el ritmo de la inflación para que nuestros trabajadores no pierdan capacidad de compra. No es fácil porque el gobierno que levanta las banderas de la libertad no nos permite hacer acuerdos más beneficiosos que las camaras incluso están dispuestas a aceptar. Pero creo que la dirigencia ha estado a la altura de los desafíos”, señaló Chulich.

Además el gremialista acentuó que pese a la recesión económica se pudieron mantener los puestos de trabajo.

En ese orden Chulich indicó que, “los viajes se desplomaron como consecuencia de la caída de la actividad en este contexto de ajuste. Pero, aún así, no hemos sufrido despidos. Tenemos un diálogo maduro con los empresarios para que se tomen las mejores decisiones para todas las partes. Apretando a los empresarios y a los trabajadores, como hacen otros, no se llega a ningún lado”, afirmó Chulich.

Por último destacó el trabajo en cada una de las 19 delegaciones de la provincia donde también funciona la obra social. “La realidad actual del sector es compleja, tanto para el ámbito público como para el privado. Sin embargo, se pudo afrontar dando respuestas en un aspecto tan sensible como es la salud de los trabajadores y su familia, con convenios y coberturas en todos los departamentos para facilitar la atención del afiliado”, apuntó el dirigente camionero