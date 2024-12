Javier Milei anunció este viernes el Plan Nuclear Argentino con el jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel, y el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi. Luego de haber recortado los fondos del sector, presentó un supuesto proyecto de desarrollo. Allí repitió sin medias tintas su teoría conspirativa sobre el cambio climático: “El potencial de desarrollo en inteligencia artificial es tan inmenso que con la energía convencional no va a alcanzar para abastecer esta nueva demanda, por eso estamos convencidos que se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear, porque a pesar de las incontables campañas de desprestigio que algunas fundaciones internacionales han montado, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización”.

El Plan Nuclear implicará la construcción de otro reactor en Atucha y el desarrollo de las reservas de uranio. Y estaría relacionado con la idea nunca fundamentada de convertir al país en un Polo de la Inteligencia Artificial (IA).

Luego, el mandatario completó: “Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Él ha sido el jefe de mi consejo de asesores a lo largo de este año y enfocado especialmente en pensar el largo plazo. Y hoy tengo el orgullo de presentarlo como responsable del plan nuclear argentino".

La palabra del asesor

Demián Reidel fue quien abrió el video oficial grabado en Casa Rosada con el que el Gobierno dio a conocer la presentación del Plan Nuclear Argentino. “Es un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como piedra angular del futuro energético argentino y mundial”, señaló este licenciado en Física y doctor en Economía financiera que trabajó para el JP Morgan, Goldman Sachs y fundó compañías de manejo de activos financieros.

El Presidente de la Nación hizo gala de aires proféticos sobre la IA: "Somos contemporáneos de una verdadera revolución tecnológica y se abre una nueva frontera para este destino manifiesto que compartimos como especie".

La construcción de Atucha III y reactores nucleares implica una inversión muy elevada y el Gobierno sostiene que la harían empresas privadas extranjeras. El Estado se beneficiaría con el cobro de los impuestos.

En el acto que fue pregrabado, Demian Reidel –amigo personal de Javier Milei-- dijo sobre el presidente: “Presentó un plan ambicioso que marca una piedra angular del sistema energético argentino y del mundo”. Agregó que será una “revolución energética” que será aplicada por un comité de especialistas: “Nos va a dar soberanía energética y nos va a permitir exportar esta tecnología al mundo”. Y prometió que “los cortes de luz serán un mal recuerdo”

El asesor dijo que el futuro atómico del país está en la creación de centrales atómicas que suministren "energía limpia". Sin embargo, lo que motiva al gobierno no es el cuidado del planeta –de hecho, Argentina retiró a su delegación en la última cumbre climática– sino que esta energía puede servir como insumo formidable para impulsar las actividades de IA: esta tecnología implica un hardware muy potente en uso constante que consume muchísima electricidad y también agua para enfriar los equipos en las "granjas de servidores".

Rafael Grossi tambíen intervino: “Estamos asistiendo a un momento internacional en el que hay un retorno muy claro a la utilización de la energía nuclear como una fuente de energía limpia, despachable y confiable”.

La otra cara del proyecto

La contradicción: el Gobierno impulsa un área que no para de ajustar en la práctica. La propia Cristina Fernández le recordó por redes sociales que la promoción de la energía nuclear comenzó en la década de los 50 con Juan Domingo Perón.

Milei presentó como novedad proyectos que, en verdad, ya estaban en funcionamiento como el acuerdo con China por 8300 millones de dólares para financiar la construcción de Atucha III, realizado en 2022. El gigante asiático ya se había comprometido a financiar un 85 por ciento y faltaba negociar el financiamiento del 15 por ciento restante. Argentina, por su parte, devolvería el dinero ocho años después, una vez que la central entrase en funcionamiento.

El Gobierno asegura que se viene un “verano nuclear”, en alusión a que esta energía, que servirá como insumo clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, pasará a estar en primer plano a nivel mundial.

Por eso, ahora se instala la idea de que un país se puede transformar en fabricante de reactores de la noche a la mañana. Por el contrario, para sostener la tradición que tiene Argentina en el rubro, primero hay que empezar por financiar a los científicos y tecnólogos a quienes, con tanto ajuste, están obligando a emigrar.

Además, habría que evitar cortar los círculos virtuosos: los ingenieros e ingenieras del mañana, hoy se forman en las universidades públicas que el gobierno no deja de vilipendiar. Es curioso que el gobierno apueste a potenciar al sector nuclear cuando, desde que asumió, ajustó al área y los salarios de los trabajadores, y paralizó la construcción de reactores que estaban cerca de ser finalizados. Este es un sector que desde diciembre de 2023 funciona en “modo supervivencia”.

El ajuste no e desarrollo

La Comisión Nacional de Energía Atómica, en las últimas décadas, ha estado en el centro de un sistema articulado y vigoroso de impulso al área nuclear. Trabaja en conjunto con Nucleoeléctrica Argentina, la compañía estatal que opera las centrales Atucha I, II y III, y que está sometida a un proceso de privatización incierto.

También la Comisión Nacional de Energía Atómica --CNEA-- es propietaria de la Empresa Neuquina de Servicio de Ingeniería, que gestiona la planta industrial de agua pesada; y articula con Dioxitec, la firma que importa el uranio necesario para fabricar los combustibles de las centrales nucleares. Ambas tienen un futuro incierto.

En una nota reciente, Diego Hurtado y Nicolás Malinovsky, consignaron: “Hoy, el 10% de la energía eléctrica del planeta se produce con energía nuclear a través de 416 reactores de potencia en operación, distribuidos en 33 países. Además, se encuentran en construcción 63 nuevos reactores que incrementarán en un 18 por ciento la potencia instalada de este tipo de fuente. Sin tener en cuenta la demanda de IA, sino solo el cambio climático, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sostiene que el objetivo más ambicioso es triplicar la capacidad nuclear actual en 2050”.

El país actualmente opera tres centrales: Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto aportan el 7 por ciento de la generación eléctrica nacional. La clave parece estar en los “pequeños reactores modulares”.

En la presentación del plan anunciaron la creación del Consejo Nuclear Argentino, presidido por Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle. Su primera tarea sería construir un reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha.