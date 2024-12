Blake Lively demandó a Justin Baldoni, el director y protagonista de It Ends With Us, la película que protagonizaron juntos. La actriz estadounidense lo acusó por acoso sexual "repetido" y comportamientos "perturbadores" durante la grabación del largometraje, además de señalar que se sintió víctima de una campaña de desprestigio.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de dañar la reputación de Lively de forma sistemática después de que presentara quejas por comportamientos abusivos durante el rodaje.

La artista acusó a la empresa y al actor de iniciar una campaña de desprestigio en las redes sociales y en las noticias para dañar su imagen y trayectoria. “Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente", declaró la defensa de Baldoni.

Lively señaló a The New York Times que espera que su demanda "ayude a proteger a otras personas que puedan ser atacadas”.

It Ends With Us, una adaptación de la novela romántica líder de ventas de Collen Hoover de 2016, se estrenó en agosto pasado, y superó las expectativas en taquilla a pesar de que el lanzamiento se vio empañado por rumcores sobre la discordia entre los dos protagonistas. Asimismo, en ese entonces, Baldoni se apartó de la promoción de la película.

Blake Lively es una actriz y modelo estadounidense de 37 años. Es conocida por su papel como Serena van der Woodsen en la exitosa serie Gossip Girl, que se emitió de 2007 a 2012. Además de su trabajo en televisión, protagonizó películas como The Age of Adaline, A Simple Favor y The Shallows. Está casada con el actor Ryan Reynolds desde 2012 y tienen tres hijos juntos. Además, Lively es conocida por su activismo en diversas causas sociales y su trabajo en la industria de la moda.