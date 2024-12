El ejército israelí profundizó este sábado sus bombardeos en la Franja de Gaza, en el que según el último balance de las autoridades gazatiés al menos 21 palestinos murieron y 61 resultaron heridos. En paralelo, al menos 16 personas sufrieron heridas leves por el impacto en Tel Aviv de un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, que cayó en un parque público cerca de un complejo residencial, informaron fuentes médicas.

Ataque contra un hospital

Uno de los objetivos de los últimos ataques israelíes en el territorio palestino estuvieron centrados en el hospital Kamal Adwan, ubicado en la localidad Beit Lahia, en el norte. Mientras ocurría el hecho, el director del centro de salud, Abu Safiya, indicó en un comunicado que se trataba de un ataque sin precedentes. "En estos momentos se está produciendo un intenso y fuerte bombardeo del hospital, sin precedentes y sin previo aviso al departamento de cuidados y enfermería", señaló.

"El bombardeo se está llevando a cabo con explosivos y fuego de tanques, apuntándonos directamente mientras estamos presentes dentro de las instalaciones del hospital", informó el médico, quien el pasado 25 de noviembre había resultado herido durante los continuos ataques de Israel contra este lugar.

Safiya también hizo un llamado a la comunidad internacional pidiendo que proteja el sistema sanitario y a sus trabajadores, y expresó que la responsabilidad de estos hechos recaerá sobre quienes guardan silencio. "Es inaceptable que el mundo permanezca en silencio y sea incapaz de proteger el sistema sanitario. Nos están atacando a plena vista, con el mundo entero mirando, y sin embargo nadie interviene ante esta barbarie", señaló.

El norte de Gaza enfrenta, desde el pasado 4 de octubre, una nueva ofensiva militar de Israel que ha dejado al menos 3.000 muertos. En este contexto, el hospital Kamal Adwan, uno de los últimos que funciona parcialmente en esa región del enclave, ha sido blanco de constantes ataques tanto a su personal como sus instalaciones. El pasado 22 de noviembre, Safiya denunció que Israel atacó directamente y destruyó el generador eléctrico y los tanques de agua, a pesar de que en el lugar se encontraban al menos 80 pacientes.

Con el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, la cifra total de muertos ascendió a 45.277 y la de heridos a 107.573 desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en la Franja tras el ataque del grupo islamista Hamas en Israel, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 200 fueron secuestradas.

Sobre la posibilidad de una tregua

Mientras tanto, Hamas y otros dos movimientos armados palestinos afirmaron que una tregua en Gaza está más cerca que nunca, siempre y cuando Israel se abstenga de plantear nuevas condiciones. "La posibilidad de alcanzar un acuerdo (de alto el fuego y de canje de rehenes por presos palestinos) está más cerca que nunca, si el enemigo deja de imponer nuevas condiciones", afirmaron Hamas, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), en un comunicado conjunto emitido tras reunirse en El Cairo.

Un ciclo de conversaciones indirectas entre Israel y Hamas en Doha, con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, reavivó esta semana las esperanzas de un acuerdo. Un dirigente de Hamas declaró a la agencia de noticias AFP que las conversaciones registraron "avances significativos e importantes" en los últimos días.

"Se logró un acuerdo sobre la mayoría de los puntos relacionados con el alto el fuego y el intercambio de prisioneros", declaró el miembro del grupo islamista, quien habló bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar sobre el tema. "Persisten temas sin resolver, pero esto no debería obstaculizar el proceso. El acuerdo debería concluir antes de final de año, siempre que no sea entorpecido" por nuevas condiciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, añadió.

Disparo contra Tel Aviv

Respecto al misil lanzado por los hutíes contra Israel, el ataque fue reivindicado por el propio grupo de rebeldes yemeníes a través de un comunicado, en el que precisaron que dispararon un "misil balístico hipersónico Palestina 2" contra un objetivo militar israelí en la zona de Jaffa, al sur de la aglomeración de Tel Aviv. "El ataque fue en respuesta a las masacres contra nuestro pueblo en Gaza y en represalia por la agresión israelí a nuestro país", indicaron.

Los hutíes, que controlan buena parte de Yemen, han disparado misiles contra Israel en numerosas ocasiones desde el estallido de la guerra en Gaza. La mayoría son neutralizados, pero en este caso, sin embargo, el ejército israelí explicó en Telegram que en este caso lo detectaron pero fallaron en los intentos de interceptarlo.

El servicio Magen David Adom, el equivalente de la Cruz Roja en Israel, explicó que atendieron a 16 personas levemente heridas por trozos de cristal de ventanas rotas en los edificios cercanos a donde cayó el proyectil.

El jueves, en respuesta a otro misil hutí que causó daños importantes en una escuela de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, el ejército israelí bombardeó por primera vez instalaciones en la capital Saná, controlada por este grupo rebelde y a 1.500 km del territorio israelí. Según los rebeldes, al menos nueve personas murieron en esos bombardeos israelíes, que incluyeron entre sus blancos un puerto e infraestructura energética. "Los hutíes se están enterando, y seguirán enterándose a las malas, de que quienes ataquen a Israel pagarán un elevado precio", advirtió ese día Netanyahu.