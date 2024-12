El Gobierno Provincial abonará el próximo lunes 23 de diciembre el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 50.844 docentes y directivos de gestión pública y privada que durante el mes de noviembre no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.

En noviembre, 44.345 docentes no registraron ninguna inasistencia y 6.499 sólo tuvieron una falta, y para ese mes el monto de inversión total del incentivo fue de 4.406.268.255 De esta forma, por noviembre un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá 145.268 pesos, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará 72.634 pesos, un docente con sistema de jornada completa percibirá 108.951 pesos y por hora cátedra de nivel superior 6.054 y por hora cátedra de otros niveles $ 4.843.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 72.634 más (cargo directivo y supervisión); $ 36.317 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 54.475 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 3.027 por hora cátedra de nivel superior, y $ 2.421 por hora cátedra de otros niveles.

“Con el programa Asistencia Perfecta se está reconociendo, jerarquizando y premiando el trabajo y el esfuerzo que día a día realizan los docentes en toda la provincia de Santa Fe”, sostuvo el ministro de Educación. “El objetivo final es garantizar la continuidad y regularidad de los docentes en las aulas para mejorar los aprendizajes de los chicos y las chicas de la provincia”, dijo José Goity.