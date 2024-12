Roberto García Moritán creía que esta era su chance. Es que luego de la renuncia casi obligada del Ejecutivo porteño, en medio de acusaciones por contrataciones y el foco mediático anclado en su separación de Carolina "Pampita" Ardohain, el exfuncionario público creyó que su participación en la mesa de Mirtha Legrand era el escenario ideal relanzar su carrera política. Pero no contó con la astucia de la conductora, quien no se dejó llevar por la puesta en escena y le apuntó: "A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de 'Pampita'", reduciendo a cenizas el plan de Moritán.

La frase parece quedar inmortalizada tras la viralización en las redes sociales. La realidad es que desde el momento en que García Moritán llegó al estudio, todo su estrategia se vino a pique. El funcionario que hostigaba a Ofelia Fernández en la Legislatura porteña buscó por todos los medios escapar a las preguntas de su separación y trató de culpar a la investigación de Telenueve denuncia como inicio de su debacle. Sin embargo, Mirtha tenía otros planes. "¿Por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? ¿No fuiste fiel?", interrogó Legrand. "Cada pareja es un mundo. En la Ciudad de Buenos Aires solamente se divorcian 3 mil personas por año", chicaneó García Moritán para evitar el tema. La conductora lo frenó en seco: "Sí, pero a nadie le interesa. Le interesan `Pampita` y vos. A la prensa no le interesa".

La tensión subió más cuando el ex ministro le pidió a un asistente que le acercase unos papeles para demostrar su inocencia ante algunas de las acusaciones que le hicieron. Estaba empeñado en ganar la pulseada y hablar de lo que él quería.



-¿De qué son las carpetas? No me traigas cosas raras- apuntó la conductora.

-Es el balance de mi ONG, la causa de Catamarca que demostró que era una falacia total, lo de los ñoquis que demuestra el absurdo de la operación que me hicieron- trastabilló García Moritán tratando de hablar a la velocidad de la luz.

El cierre fue de la conductora: "No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto. A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de 'Pampita'", sostuvo Legrand.