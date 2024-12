Jared Leto se convertirá en el maligno Skeletor en Masters of the Universe, la nueva película de acción de Amazon MGM, y con su rostro de calavera procurará hacerle la vida imposible al gran guerrero de Eternia: He-Man. El rubio musculoso que invoca al poder de Grayskyll será interpretado por Nicholas Galitzine y también aparecerán Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Camila Mendes, Kojo Attah y Hafthor Bjornsson. El film será dirigido por Tavis Knight, el mismo de Bumblebee.