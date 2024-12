A continuación, el envío epistolar de algunos personajes del deporte argentino al Señor Noel del Polo Norte, vía Peligro de Wolf:

La cartita de Chiqui Tapia:

Papá Noel querido: la Navidad pasada te pedí como regalito salvar a Barracas Central del descenso y me cumpliste. Capo total. Este año te pido que redobles la apuesta y me regales un torneo nacional de esos largos como me gustan a mí, en donde participen de 150 a 200 clubes divididos en 15 zonas que dure de 30 a 50 meses, y que se suspendan los descensos hasta que me echen de la AFA, o hasta que Messi juegue para Barracas. ¿Pido mucho, Papi?

La cartita de Román Riquelme:

Hola Monstruo: gracias por el kit completo de mates con los colores de Boquita que me regalaste el año pasado. Ahora te pido algo un poquito más grande, primero mirá lo que me cantó la "Doce" en la última fecha en la Bombonera:

“Ya se acerca Nochebuena,

ya se acerca Navidad.

No ganamos ni una Copa

¿Y ahora en qué vamo’ a brindar?”

No sé si captás la ironía. Están picantes los pibes. Por eso te pido una copita. Si se te complica la Libertadores te entiendo, porque sé que viene jodida la mano con el repechaje. Pero alguna Copa de la Liga, una Copa Argentina, algo, capo, dale…si te ponés las pilas rajo al Consejo de Fútbol y te nombro a vos. ¿Me ayudás, genio? Vas a ver cómo te cantan los muchachos:

“Vení, vení, cantá conmigo,

que se hace el milagro de Navidad.

Que de la mano de Papá Noel,

todos la vuelta vamos a dar…”

La cartita de Franco Colapinto:

Dear Santa Clauss: desde que hace 15 años te pedí que me regales ese autito de carrera de juguete que aparecía por la tele que no te he vuelto a escribir. Ahora, please, te pido me regales una silla en algún auto de carrera de verdad, ya que no sé si vuelvo a Williams, hay mucha indefinición y eso me vuelve crazy. Tuve un año excellent, very genial, cumplí mi sueño y espero me ayudes a que este próximo año no se pinche. Ni el sueño ni ninguna de las gomas. Si me cumplís te regalo yo mi casco de F1 autografiado. ¿Hacemos trato? Sorry si no te escribo todo en spanish, estoy tratando de practicar english, porque viste que ahora soy re-international. ¿Okey?

La cartita de Jorge Brito:

Estimado amigo Noel: este año no te voy a pedir ningún refuerzo para el plantel de River. Eso se lo dejo a Gallardo. Me interesa otra cosa ¿Trabajás techos para estadios mundialistas? Nada de techo de chapa ni a dos aguas con canaleta incluida. Si podés conseguirme alguno con las más altas exigencias de confort, seguridad y visibilidad, genial, te encargo uno. Y si se te va de presupuesto, tranki, te transfiero la diferencia. Doy por descontado que por lucir esos hermosos colores en tu vestimenta sos un ferviente hincha de River y me vas a dar una mano. ¿No?

La cartita de "Maligno" Torres:

Gordo querido: quiero decirte que no tomes en cuenta eso de que me llaman "maligno", me porté bien todo el año, soy un pibe más bueno que un doble aguinaldo. Y todavía creo en vos porque cuando era chico para una navidad te pedí la bici, me la regalaste sin dramas y esa bicicleta roja me convirtió en el pibe más feliz del barrio. Lo único que te pido ahora es que me expliques esta injusticia. Resulta que yo fui el único argentino que trajo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 pero parece que eso no sirvió porque el premio Olimpia de Oro se lo dieron al flaco este Franco Colapinto, que lo máximo que hizo fue clasificar octavo en una carrera. Yo salí campeón olímpico, les gané a todos ¿no es un poquito injusto?