Proyecto Nacional

La Cátedra Abierta Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA constituyó recientemente junto a otras 30 entidades académicas la "RED POR UN PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL, SOSTENIBLE E INCLUSIVO". "La iniciativa surge por la profunda preocupación por el acontecer político, social y económico de nuestro país, por lo que prevemos que sucederá a futuro en términos tanto de crecimiento como de integración social, y por la consiguiente necesidad de una propuesta alternativa. Es imperativo que la Argentina logre identificar un proyecto de desarrollo que satisfaga objetivos de equidad y sostenibilidad", indica el comunicado, en el cual tuvieron participación alrededor de 80 representantes, de manera virtual o presencial. "Se trabajó en sesiones paralelas, cubriendo ejes temáticos diversos, tales como el modelo de desarrollo, la cuestión del desarrollo regional, el tratamiento para la deuda externa, las relaciones internacionales, el mundo del trabajo, la pobreza, la salud, el sistema previsional y el sector público", explicaron.

IA

"Este 2024 será recordado por los inversores en tecnología como un año en que el comercio de inteligencia artificial ganó aún más y gigantes como Nvidia Corp. y Meta Platforms Inc. elevaron al S&P 500 por segunda vez consecutiva", indica un informe de Bloomberg Línea. "El fuerte gasto en IA por parte de los gigantes tecnológicos ayudó a extender un repunte más allá de los fabricantes de chips y servidores para seleccionar valores de software, productores de energía e incluso propietarios de grandes cantidades de datos utilizados para desarrollar servicios de IA", indica el reporte. En el año, algunas de las acciones tecnológicas más destacadas fueron Vistra (VST), Plantair Technologies (PLTR), Reddit (RDDT).

Futuro del trabajo

El think tank "Futuros Mejores" advirtió en un reciente paper que "el mundo del trabajo se está reconfigurando producto de las transformaciones tecnológicas y el creciente poder de las empresas globales del sector sobre las condiciones laborales. Vamos hacia una polarización del empleo: se reducen los puestos de calificación media, crecen los de alta calificación (programadores) y los de muy baja calificación y precarización (repartidores)". "En busca de 'bajar costos' y 'generar empleo' --sigue el reporte--, las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei en 2024 profundizan la precarización laboral a través de medidas como la extensión del período de prueba, la eliminación de multas por trabajo no registrado y el debilitamiento de la acción sindical. Sin embargo, los tres sectores (empleo doméstico, comercio y construcción) que explican más del 50% del empleo informal no presentan principalmente un problema de costos. Se evidencia así la necesidad de políticas sectoriales específicas y no generales".