El concejal Lisandro Cavatorta propone que se llame a licitación para que retornen los juegos mecánicos al parque Independencia. “Licitamos la ex Rural, donde tendremos un Arena. ¿Y enfrente qué vamos a hacer? ¿Va a seguir abandonado? ¿Va a seguir sin cuidado y la mayoría del tiempo cerrado? Bien por el Arena, pero ahora es el momento de que volvamos a tener un parque de diversiones moderno y seguro en la ciudad y al alcance de todos los bolsillos”, explicó.

El proyecto propone que el municipio llame a licitación, del mismo modo que lo hará con el Estadio Arena en la ex Rural, para que vuelva a instalarse un parque de juegos mecánicos infantiles en el mismo lugar donde históricamente funcionó, el espacio verde ubicado en la zona sur del parque Independencia, respetando sus espacios verdes y el arbolado público.

Al respecto, Cavatorta manifestó: “Necesitamos un parque de diversiones seguro, moderno, bien controlado, de última tecnología y con precios populares, accesible para toda la familia. Como hicieron nuestros abuelos con nosotros, como hicieron mis padres conmigo, yo quiero hacerlo con mi hija. Tenemos que mirar al futuro, pero también recuperar lo mejor de la Rosario del pasado. Tal vez, parte de ese futuro esté en volver al pasado para recuperar la ciudad que supimos tener”.

Esta propuesta de Cavatorta se conoció por primera vez en 2023, diez años después de la tragedia del International Park que provocó la muerte de dos hermanas que cayeron de la góndola de uno de los juegos. Tras esta tragedia, el parque de diversiones fue desmantelado.

“Ya investigué la tragedia, hice las preguntas incómodas que tenía que hacer a las autoridades para identificar a los responsables y que haya justicia, lamentablemente no la hubo como esperábamos todos. Por eso considero que tengo la autoridad moral para decir que esto no puede volver a pasar nunca más, pero también para afirmar que debemos mirar hacia adelante y responder con vida a tanto dolor. No puede ser que lo que no se puede controlar en la ciudad, se cierre o abandone. Ahora es el momento de hacerlo y hacerlo bien”, concluyó Cavatorta.